María Fernanda Ríos: "Hay un café pendiente con Carolina Jaume"

María Fernanda afirma que su desempeño en el show de TC es real y no un personaje.

El re ality de TC, Soy el mejor, ha reunido de nuevo a María Fernanda Ríos con Carolina Jaume. En el pasado, coincidieron en otros canales como Ecuavisa. Las diferencias entre ambas salieron a relucir en el estreno del programa, la semana anterior, cuando se lanzaron dardos a manera de indirectas.

En este tipo de espacios no es extraño que los productores manipulen a jueces, participantes y presentadores para crear conflictos, por eso abordamos a la implacable jueza de este show de baile para que confirme su rivalidad con su ahora compañera.

Carolina Jaume: "Soy menos de lo que dicen y más de lo que esperan" Leer más

La actriz , diseñadora y cantante comenta que en su papel de jueza es estricta, pero no grosera. Cortesía

"Obvio que es verdad, todo el mundo lo sabe...que ahora las aguas estén más calmadas y tranquilas, es cierto. Hay un café pendiente con ella para aclarar muchas cosas, pero a estas alturas de mi vida no me complico, pero soy una mujer que tiene su corazón y su mente abierta para escuchar a las personas que en algún momento fallaron".

Añadió que cuando firmó contrato no sabía que Carolina sería la presentadora, sino después. No descarta haberse equivocado pero no recuerda en qué y si este fue el caso. "Espero que las cosas se arreglen, limar asperezas y que podamos ser amigas nuevamente. La vida te puede sorprender mañana y es mejor llevarse con todos".

Mafer Pérez: "Soy la misma chica que llegó de una ciudad pequeña" Leer más

Por otro lado, protagonista de Sharon la hechicera y El combo amarillo manifestó su felicidad de estar en un espacio que le ha permitido volver por la puerta grande a la pantalla chica. "Somos líderes y estoy feliz de estar en una nueva producción y que sea un éxito como todo lo que que he hecho".