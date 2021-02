Mafer Pérez: "Soy la misma chica que llegó de una ciudad pequeña"

Mafer Pérez no descarta lanzar un disco cuando el tiempo se lo permita.

En la televisión inició como extra de las producciones de TC. En aquel tiempo, María Fernanda Pérez tenía 17 años y era estudiante del ITV. Desde ese entonces ha expuesto su talento como cantante, bailarina y actriz. Este año comenzó pisando fuerte en el canal que fue testigo de sus ganas de hacer televisión. EXPRESIONES conversó con la nueva figura de De casa en casa y participante de Soy el mejor.

¿Recuerda la primera vez que apareció su crédito en una producción?

La primera vez que figuré en un elenco fue en Estas secretarias. Después vinieron Los hijos de Don Juan y Cuatro Cuartos, todas producciones de TC. Luego me llamaron de Ecuavisa para Sharon 1 y 2 y la última temporada de 3 familias.

Antes de que regresara a TC, la mayoría de televidentes y periodistas de espacio de farándula pensaban que era usted la que se quedaría en En contacto (Ecuavisa)...

Me halaga saberlo. Estoy agradecida con Betty Mata y Henry Bustamante, quien me guió muchísimo, pero así es la televisión. Siempre he sentido el respaldo y cariño de la gente. Es lo más gratificante como artista saber que llegas al público y que tienes su aprobación.

Pero la llamaron de TC...

Las cosas que he hecho en mi vida han sido con amor, por eso estoy contenta de volver con un grito a mi casa televisiva, donde me inicié. Siento algo especial por TC.

¿Qué tal su relación con sus compañeros de trabajo?

Mafer Pérez salió mal parada por solidarizarse con 'La Bomba' por las muertes de sus familiares Leer más

En el matinal De casa en casa me llevo bien con todos, desde el personal de operaciones hasta los talentos. Es increíble saber que Dios me bendice con oportunidades y retos.

Y será también parte del reality Soy el mejor.

Hoy estrenamos Soy el mejor, a las 18:00. No soy una bailarina profesional, pero los retos me encantan y tomo todo con responsabilidad y dedicación. Daré lo mejor de mí porque tengo un caso social maravilloso y apuntaremos alto.

María Fernanda volvió a TC pese a que todos apostaban que se quedaría en Ecuavisa. Gerardo Menoscal

¿Es cierto que no le cuesta levantarse temprano?

Lo hago sin problemas. Mi bebé se duerme a las 22:00 y se levanta a las 06:00. Antes no podía hacerlo porque mi hija hasta antes de cumplir el año dormía en mi cama conmigo, aún soy madre lactante.

¿Cómo toma los comentarios que recibe a diario en las redes sociales?.

He sido una figura televisiva por años. Se han hablado muchos temas de mi vida profesional y personal. Ahora que me toca estar del otro lado, hablo de la gente como me gustaría que hablasen de mí.

Casualmente a eso iba mi siguiente pregunta, ahora le toca hablar de otros.

No soy de armar escándalos ni bochinches dando una información que no está confirmada. Analizo el tema antes de lanzar algo, me da temor equivocarme y dañar a otros. No soy de ese lado de la farándula, prefiero lo neutral. Doy mi punto de vista, pero siempre con respeto.

¿Queda algo de la chica de Manta que llegó a Guayaquil llena de sueños e ilusiones?

Soy la misma de siempre, sigo siendo aquella chica que llegó de una ciudad pequeña. Veo a todo las dos caras de la moneda en todo y me quedo con lo positivo. Hay momentos y momentos, pero igual con mis amigos, con mi familia y con la gente de la calle.

Pero quienes están expuestos y son figuras públicas se les exige cierto comportamiento. ¿Cómo lo maneja usted?

No estoy de acuerdo con muchas críticas en las redes sociales. Todos tenemos días difíciles y libramos nuestras propias batallas a diario y en ocasiones cuando estamos tristes hubo comentarios dañinos que lastimaron. Sería un llamado a la conciencia de quien agrade, trate de enmendar este ataque con algo positivo.

¿Toca sonreír aunque a veces no se quiera?

Fíjate que perdí a mi abuelo y es una situación dolorosa, pero si trabajas en televisión toca sonreír y bailar. Igual me sucede en mi Instagram con las marcas y productos de los que soy imagen.

¿Cómo hace para lucir ese cuerpazo? Seguramente mujeres que dieron a luz se preguntan lo mismo.

No me privo de nada. Cuando es de desayunar verde lo hago, el pan tampoco falta. Al igual que el arroz en el almuerzo que puede ser integral. En la noche evito los carbohidratos y me inclino por la proteína o algo más suave.

Dora West: "Me decidí por 'En Contacto' porque pensé a futuro" Leer más

¿Entonces no es mujer de dietas?

Las dietas te provocan ansiedad. No soy de las que se come solo una fruta durante todo el día y se muere de hambre con tal de lucir bien. Todo exceso es malo, no puedes abusar de los dulces y las grasas y con un buen equilibrio se obtienen buenos resultados.

¿Algo pendiente para este 2021?

Casi no tengo vida. Mi tiempo está copado, casi que ni existo. Estoy a full y agradecida con todo lo que tengo, pero claro que está pendiente sacar un disco.