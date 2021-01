Dora West: "Me decidí por 'En Contacto' porque pensé a futuro"

La emoción estaba en el aire. Dora West acababa esa mañana de estrenarse en su nuevo programa, En Contacto. Se veía en sus ojos que había pasado uno de los mejores momentos de sus últimos meses. Ella es enérgica, espontánea y un poco controladora. Todo lo tiene medido y visto en su cabeza, como si tuviera el don de poder planificarlo todo. Llega con sus dos asesores de imagen. El equipo al que le tiene confianza.

Saluda y al instante está lista para darle los últimos toques a su maquillaje y comenzar a posar. Ya tenía estudiadas las fotos. En esta entrevista se relajó un poco. Conversó con cigarrillo en mano y agradeció el nuevamente estar empezando un proyecto en momentos tan difíciles en lo económico y laboral. Tal como dice el título de esta nota, está “pensando en el futuro”. Y así es como toma casi todas sus decisiones.

A sus 37 años (tiene más de 15 años en el medio), pocas cosas la terminan de sorprender, no por falta de capacidad de asombro, sino por conocer ambos lados: detrás y frente a la pantalla. Ser artista y presentadora. Y la nueva oportunidad en Ecuavisa llegó en medio de uno de los momentos más complejos que ha tenido: la pérdida de su segundo bebé en menos de 11 meses.

En esta entrevista para EXPRESIONES comenta los detalles que la hicieron firmar y ser ahora parte del equipo de presentadores del famoso matinal.

¿Cómo la invitaron para ingresar a En Contacto?

Las conversaciones comenzaron a finales del año pasado. Debo admitir que al principio era una propuesta informal. Lo hablamos y en ese lapso me enteré que estaba embarazada. Ya era diciembre y yo tenía, gracias a Dios, la propuesta de otro canal también. Las dos me tentaron mucho, eran buenas. Yo ya quería volver a la televisión. Pero fui superhonesta con ambos. Yo sé que es difícil que contraten a una mujer embarazada, por el tipo de contenido que podrían llevar, pero ambos equipos estaban contentos. No le vieron peros al asunto y, por el contrario, lo podían manejar para mostrar este proceso de embarazo.

¿Y qué pasó con las propuestas?

Se hicieron formales luego de dar a conocerlo, pero perdimos a mi bebé unos días antes de Navidad. Yo no me di cuenta de esto hasta el segundo chequeo, porque no tuve sangrado. Tampoco en el primero. Solo fue su corazón que dejó de latir. Fue igual a lo que sucedió en enero del 2020. Me tocó hacerme un legrado. A pesar del momento difícil, no podía dejar de ser sensata. Conversé con ambos productores y les conté, porque su interés en mi contratación subió, pero ya no podía ser posible. Me dio tanta alegría saber que pese a esto seguían confiando en mi talento. Las propuestas se mantuvieron, pero me decidí por En contacto.

¿Por qué se decidió por el Canal del Cerro?

Lo hice porque pensé a futuro. Las propuestas de trabajo uno las aprovecha al máximo, pero hice el ejercicio de cómo me vería en unos años. Mi proyección es ser una presentadora de televisión. Es a lo que le apunto.

Pero la televisión es inestable…

Sí, pero le estoy sumando a mi trayectoria algo muy importante. Hice Jarabe de pico por seis años y la gente sigue pensando en mí luego de tres años desde que terminó. Además no he tenido problemas en la farándula.

¿Pensaba que no habría más oportunidades?

Uno siempre sueña… Además me preparé. Soy comunicadora.

“No soy el reemplazo de Mafer”

En contacto tiene un público muy cercano. ¿Cómo la han aceptado?

Hubo todo tipo de comentarios. Fueron más los positivos y, cuando las personas comenzaron a especular, yo ya había firmado mi contrato. No creo que haya sido decisivo para mi ingreso, pero claramente lo van midiendo luego. Algunos colegas del medio también me han felicitado, gente de peso, y eso se siente bien.

Al programa han ingresado con bombos y platillos muchos ‘anchors’, pero salieron rápidamente. ¿Tiene miedo de que le ocurra?

Yo voy a dar el ciento por ciento. Tengo personalidad, pero sí me dejo guiar. No sé qué habrá pasado con los otros talentos, pero no me da miedo lo que pueda ocurrir. Además mi contrato no es corto, no es de solo meses. Si me hacen renovarlo, ¡pues bienvenido sea!

Es una de las mujeres que pertenecen al selecto club de millonarias de Instagram. ¿Con cuántos ceros cerró su contrato?

¿En serio crees que te voy a decir el valor? Solo te puedo decir que los suficientes ceros. Lo que vale mi trabajo.

¿Entra en reemplazo de Mafer Pérez?

No sé la razón de su salida, pero yo no soy su reemplazo. Me habría gustado trabajar con ella.

A ella le requerían ser más sexy y entradora y quizá no se acopló a la producción.

¿Cuál es su papel dentro del programa?

Ser yo misma. Yo no soy la que se viste extra sexy, pero considero que puedo ser sensual con lo que me ponga y con mi actitud. Yo soy real y no doy mensajes motivadores. Tengo claro que lo mío es actitud.

Es artista y también presentadora. ¿Con qué se quedaría para el resto de su vida?

Me quedo con ser presentadora. Quizás pueda tener mi propio show, para cuando tenga unos 50. Y falta muuucho aún.

Conexión y no drama

Abrir su corazón al público de En contacto lo asume como una muestra de honestidad. Por eso decide compartir los últimos hechos de su familia. “Lo mío no va con eso de que con llanto generas rating. Lo vi como la oportunidad para conectar con las mujeres que pasan por una situación similar y es muy triste”. Dora recordó que en enero del 2020, cuando perdió al primer bebé, muchas mujeres la hicieron sentir querida y se identificaron con su historia.

“Tengo que hacerme un estudio con un genetista para poder volver a encargar”, recalca la pelinegra. Ella acepta que su hijo de tres años, Danilo, no lo entiende todavía. El amor con su esposo es lo que la ayuda a afrontarlo.

Como en la ‘tele’ tiene una gran ventana, por ahora descarta la música. Pero si le piden cantar el jingle de En contacto, de seguro se anima.

Lo que sí niega es que haya la posibilidad, así sea virtual, de una reunión con Kandela & Son. “Con quien tengo una amistad hermosa es solo con Jordana”, aclara.

“Yo amé Jarabe de pico. Fue un gran proyecto”.

“Adoro a Yilda Banchón. Tenemos una conexión de madre e hija”.

“Te podría asegurar que mis dos pérdidas eran niñas”.

En pocas palabras

Un sueño. Ser mamá de una niña.

Un coraje. La gente mal agradecida.

El último llanto. En mi primer programa de En contacto.

La última vez que se rindió. No soy una mujer que se rinde. Yo cierro ciclos.

Algo que hizo por primera vez. Viajar con mis amigos los mosqueteros.

Una canción. Ves, de Sin Bandera. Es la canción con mi esposo.

Un platillo. La picanha que prepara Danilo. Nadie la hace como él.

Una ciudad. Siempre Guayaquil.

