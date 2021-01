María del Carmen de Aguayo: Usurpan su nombre en redes sociales

En las redes sociales no todo se vale y tomarse el nombre de alguien no está bien. Aunque muchos internautas y fanáticos de los reinados de belleza creyeron que María del Carmen de Aguayo había creado su cuenta en Instagram y había modernizado su forma de comunicarse con el público, fue solo un timo. La cuenta @mariadelcarmendeaguayo es falsa y no la maneja la directora de Miss Ecuador. Así lo dio a conocer la publicista de la institución, Zulay Plúa. “Le crearon un perfil falso. Amanecimos con esta noticia esta mañana (lunes). Ya la reportamos”, explicó.

Este perfil, que tiene dos fotos, una de la directora y periodista y otra de la primera finalista Saskya Sacasa, intenta dar noticias y aparentar ser una fuente confiable, ya que además sigue a varios medios de comunicación, las reinas electas este año, certámenes aliados y a la mayoría de los colaboradores de la Organización.

¿Miss Universo en Colombia?

Según algunos medios internacionales, la sede para el concurso Miss Universo 2021 será Colombia. Barranquilla es la ciudad con más posibilidades para recibir a las mujeres más bellas del mundo.

Esta edición, aún sin fecha, se llevaría a cabo en el primer trimestre de este año, pero aún están por definirse varios parámetros. El principal: la situación sanitaria de Colombia.

Sin embargo, la Organización Miss Ecuador es cauta y prefiere no asegurar que este sea el destino al que irá Leyla Espinoza. Las cosas pueden cambiar en el último minuto.

Nuestra Latinoamericana Universal 2021: Nuevo certamen

En el Miss Ecuador de este año, los dos puestos más importantes recayeron en las quevedeñas. Leyla, la Miss Ecuador, está definiendo las propuestas con los diseñadores para los trajes que lucirá en el Miss Universo. Por ese motivo estuvo todo el fin de semana en Cuenca, en donde visitó a varios creativos.

Por otro lado, la Organización Miss Ecuador le dio la bienvenida a un nuevo concurso, avalado por Osmel Souza. Se trata de Nuestra Latinoamericana Universal. A este certamen internacional, que tiene como sede Houston, Texas, irá Saskya Sacasa. La primera edición de este evento se llevaría a cabo entre abril y junio del presente año. En sus redes sociales han mostrado con gran entusiasmo la participación de Ecuador. Participarán 21 países latinos.