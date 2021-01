Así nos cambió la COVID la forma de vestir

Somos la generación Netflix. Esa en la que la comodidad está siempre presente, y una invitación a ver una película - y acurrucarse- es un gran evento y hay que estar presentables.

Pero también somos la generación que pasará a los libros de historia como la que vivió el confinamiento mundial a causa de la COVID-19. Esta enfermedad cambió todo en todos los aspectos y ahora los hogares son el centro de la vida.

Con el auge del teletrabajo, las compras online, los pedidos a domicilio, las fiestas por videollamada y el entretenimiento streaming, se pasa más en casa que en años anteriores. Aunque la salud va primero y el uso de mascarillas es obligatorio, ‘desadaptarse’ a la comodidad al vestir es un tema complejo, por lo que los atuendos ahora son más relajados y honestos.

El loungewear (ropa para estar en casa) ahora también debe ser apropiada para conferencias laborales o reuniones con los amigos. Y en caso de tener que salir de casa, no tener que cambiarse.

Así el mundo se va adaptando al menos es más, que también fue sugerencia por parte de los expertos en salud pública, y por la recomendación de cambiar de ropa cada vez que salimos. Mientras más sencillo es mejor.

EXPRESIONES recogió experiencias y opiniones de sus lectores, con las que queda claro que vestir cómodo y sin etiquetas tradicionales es la nueva tendencia.

La visión de las expertas

“Definitivamente hay un cambio rotundo. Al cambiar un poco nuestro estilo de vida, más que nada social, sí se modificaron muchas cosas en cuanto a la vestimenta. Yo lo he podido experimentar especialmente porque al trabajar en moda y redes sociales, suele haber una etiqueta en los eventos, que va de lo semi a lo formal. Había tacos todos los días. Pero en el 2020 fue algo muy esporádico.

También creo que las nuevas propuestas de moda van por este estilo. Muchas marcas locales e internacionales han sacado mucho de la vestimenta más relajada, también de activewear. Todo por el trabajo que ya no es presencial. Creería que cuando todo se vuelva más normal, quizá, ya nos vestiremos sin etiquetas y usaremos lo que realmente nos hace sentir cómodos. Es lo que nos ha dejado todo este proceso. El loungewear es la manera de vestir en casa y que también sea ‘instagrameable’”.

Alejandra Echeverría, influencer de moda.

“En el mundo de la moda, hemos aprendido que cuando hay cambios económicos, sociales y culturales se generan cambios radicales en la manera de vestir y en las tendencias del medio. Este cambio de la pandemia nos ha influido en la forma de vestirnos y es lo que refleja que está pasando en una década. Ahora el menos se vuelve más. La forma de trabajar ha cambiado tanto y, por lo tanto, todo nuestro sistema social. Todas las marcas nos hemos tenido que adaptar y sacar nuevas tendencias que sean aceptadas por las personas que compran moda.

Como diseñadora busqué prendas más versátiles, que puedan ser usadas en diferentes ocasiones. Ya estamos viendo un cambio en los protocolos de etiqueta y los horarios en los que se ha trasladado para hacerse. Las exigencias del día son más sencillas, livianas”.

Isabella Salvador, diseñadora

El público opina:

La COVID sí cambió mi estilo. Antes usaba vestidos cortos para casi todo, ahora solo los uso cuando no voy a lugares públicos.

Mis outfits se basan en shorts, camisetas sencillas y sandalias. 24/7. No salgo de casa ni para trabajar.

“Yo estaba muy acostumbrada a vestir muy arreglada, a maquillarme a diario y procurar siempre verme bien. La pandemia me ha hecho estar más cómoda, más relajada. Después de meses, el 31 de diciembre me volví a poner tacones, a usar ropa linda y me sentí muy rara, como incómoda”.

Verónica Pereira