Orgullosas de sus marcas

Los cuerpos tienen imperfecciones y estas famosas que EXPRESIONES enlista están mostrado su celulitis y estrías sin ningún reparo. Algunas han dicho abiertamente que les costó aceptarse, pero ahora son ellas quienes inspiran a otras mujeres a no ocultarse por sus marcas.

Todos lo sabemos, aunque no siempre es fácil de admitir: no es sencillo mostrarse tal cual. Durante años, las mujeres han utilizado algunas ‘herramientas’ para resaltar su belleza... y ocultar sus defectos. El maquillaje (incluso el que luce natural), el tipo de ropa y hasta la forma de peinarse fueron -y siguen siendo- armas que, bien aplicadas, terminan beneficiando el aspecto exterior.

Eso, incluso, cuando se habla de empoderamiento, de amarse a sí mismo y de no pretender ser lo que no se es. Los pasos hacia ese precepto se están dando de a poco. Instagram es una buena ventana para notarlo.

Poco a poco, las famosas, esas que parecen encarnar la perfección, muestran sus estrías y su celulitis en sus post, sin vergüenza, en un afán que parecería estar dirigido a inspirar a sus seguidoras. La mujer de a pie también lo hace.

El proceso es lento, pero todo parece indicar que se dirige a buen puerto y que, finalmente, la belleza también se verá en las imperfecciones.

Karol G

La intérprete de Bichota está orgullosa de su cuerpo, y aunque siempre se mantiene en buen estado de salud, suele tener cambios de peso por su apretada agenda y entrenamiento para sus shows. Cuando muestra un ‘bikinazo’ ella jamás hace caso a los comentarios cuando intentan hablar mal de su cuerpo.

Ashley Graham

Aunque Ashley Graham es considerada una de las modelos plus size más famosas de la industria, ha aceptado que no le gusta el término del todo. Por eso ella prefiere mantenerse enfocada en dar el mensaje del ‘cuerpo positivo’. Sus libras de más, según el canon establecido, y sus estrías y celulitis no suelen ocultarse en sus fotos de redes sociales o de campañas publicitarias.

Kourtney Kardashian

“Amo mis pequeñas líneas”, escribe junto a un emoji sonriente la mayor de las hermanas Kardashian en la foto que acompaña este texto. Aunque que podría pagarse un (costoso) tratamiento para minimizarlas lo más posible, ella las luce orgullosa en bikini.

Sofía Caiche

A sus 40 años y con tres hijos, la modelo, actriz y comunicadora Sofía Caiche muestra sus estrías por primera vez en redes sociales. Ella es una de las mujeres más sexis del país, siempre ha cuidado enormemente su figura, pero ya no quiere sentirse mal por los cambios que este toma. Incluso, con sus cambios de peso y su reducción de abdomen. Ahora Sofía dice: “Esta soy yo”. Y agrega: “Soy una mujer real al igual que tú, que llora, ríe, tiene días buenos y días malos. Aprendí a vivir con mis estrías”, cuenta en sus redes. “Hay que cuidarse, amarse y reinventarse”, asegura en la publicación que cuenta con más de 57 mil ‘me gusta’.

Toda mi adolescencia usando bikinis raras para taparme las estrías, bendigo hoy q me chupe un huevo. Chicas: q les chupe un huevo porfa. Los giles así hoy sirven para darnos cuenta que lo q antes nos dolía, ahora nos resbala 🧡 pic.twitter.com/0rbfCEwJIg — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) January 2, 2021

Nati Jota

“Toda mi adolescencia usando bikinis raros para taparme las estrías, bendigo hoy que no me importe”, escribió en una publicación la infuencer argentina de 26 años. Ella escribió este tuit luego un comentario de mal gusto en su perfil de Instagram en el que una seguidora le reprochaba por su estría en el pecho.

Demi Lovato

“Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. ¿Y adivina qué?... ¡es celulitis! Estoy muy cansada de sentirme avergonzada de mi cuerpo, editándolo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad) para que otros piensen que soy su idea de lo que es la belleza. Pero no soy yo. Esto es lo que tengo”, expresó sin temor la cantante.