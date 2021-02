Carolina Jaume: "Soy menos de lo que dicen y más de lo que esperan"

Pronto se cumplirá un año de su intempestiva salida de la producción Antuca me enamora, de TC, pero ha sido esa misma casa televisiva en la que ahora, Carolina Jaume, retorna como copresentadora del espacio concurso que se estrena este martes, a las 18:00.

"Soy menos de lo que dicen y más de lo que esperan", comenta la conductora, descartando cualquier conflicto o impasse con el canal o algunos de sus talentos.

Afirma que hubo un directivo en TC que no la tenía en un buen concepto, pese a no conocerla, porque se había dejado llevar por chismes o rumores. "Nos hemos vuelto panas. Lo bueno es más grande y épico que lo malo. Y al final todos terminan enamorándose de mí (risas). No hay un canal en el que haya salido y luego no retornara"".

Carolina Jaume se considera más actriz que presentadora. Gerardo Menoscal

Carolina comenta que cuando le hicieron la propuesta, inicialmente pensaba que iba a concursar, no a presentar el reality, pero la oferta resultó interesante. "Siento que valoran mi trabajo y estoy agradecida de tener un horario fijo. Era algo pendiente, porque sentí que no dejaron que me reivindicara cuando ocurrió lo de la 'corona party'".

Pese a que lo conoce a Ronald Farina, quien fue su compañer de clase, nunca había trabajado con él. "Él me bajará las revoluciones, estoy segura".

Tampoco deja del lado la actuación, continúa con sus talleres de interpretación con la colombiana Vicky Hernández. "La falla en muchos colegas es que no invierten en educación, ni cuando te va bien, debes dejar de aprender. En mi caso, ahora soy una actriz que va a trabajar de presentadora "