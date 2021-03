María Fernanda Ríos: "Tengo COVID"

Con visibles signos de agotamiento pero con buena actitud la actriz María Fernanda Ríos anunció públicamente que dio positivo a COVID-19. A través de su cuenta de Instagram hizo la publicación en sus historias en donde cuenta a detalle como se enteró de su estado de salud.

"Para la gente que me ha preguntado la razón de mi ausencia del programa ayer... pero amanecí con un poco de fiebre y tos. Entonces me hice el examen para descartar y hoy me llegaron los resultados y soy positivo", explica en el vídeo.

"Estaba invicta. A todos nos tiene que dar en algún momento. Es inevitable", reflexiona mientras detalla que ya tiene ayuda médica. "Gracias a Dios mi doctor me hará el tratamiento y contaré en mis historias como irá evolucionando esto".

Ella presentó a su médico y el tratamiento que recibirá. Mientras que su ausencia en el programa será reemplazada por Paola Farías, quien hará sus funciones como jurado. Se desconoce el tiempo exacto que estará fuera de cámaras.

El pasado 23 de marzo el show cumplió un mes al aire. También han existido otros casos de COVID positivo entre ellos Fabiola Véliz, Pancho Molestina y Christian Maquilón. Todos están recuperados.

Soy el mejor es un reality show de TC televisión que se estrenó en 2014 y este año empezó una nueva temporada con la animación de Ronald Farina y Carolina Jaume y tiene 15 participantes. Se transmite a las 18:00.