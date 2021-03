En Contacto anunciará mañana la fecha de regreso de Alejandra Jaramillo

Desde el fallecimiento de su novio, Efraín Ruales, la presentadora Alejandra Jaramillo prácticamente desapareció de las redes sociales. Fueron contadas las veces que se manifestó en Instagram. Una de ellas, el día del asesinato del actor, el 27 de enero, luego al mes de ese lamentable hecho.

A pesar de aquello tiene 3,1 millones de seguidores. Recientemente publicó un video en sus historias en el cual se aprecia el cielo con estrellas y en la esquina la frase en inglés 'I think saw you' (Creo que te vi) y de fondo el tema 'A sky full of stars' ('Un cielo lleno de estrellas') de la banda Coldplay.

El miércoles 24 de marzo subió la imagen de un tierno gatito acostado en la espalda de su hijo, Sebastián. Junto a ella, la frase: “Amor, fortaleza”.

En la emisión del jueves 25 de la revista familiar, los presentadores, Gaby Díaz, Henry Bustamante, José Urrutia y Dora West darán a conocer la fecha de su regreso a la TV.