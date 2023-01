Existe descontento con los resultados del certamen Miss Universo, en el cual se llevó la corona la representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, una modelo y diseñadora de moda. Hasta la periodista María Celeste Arrarás se manifestó a través de su Facebook. Está en contra de que ella fuera coronada por encima de Miss Venezuela, Miss República Dominicana y Miss Puerto Rico.

“Pésima elección. El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo a la que, cuando entre en un lugar, haga voltear todas las miradas.

Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes, pero había un puñado entre las cinco finalistas que reunían todo eso y que, a mi parecer, eran mucho más bonitas.

"Me encantaba la candidata de Puerto Rico, porque la encuentro exótica y elegante sumado a que es inteligente -estudiante de ingeniería aeroespacial- y también respondió bien. República Dominicana y Venezuela me parecían muy superiores a la ganadora. Habían otras muy guapas como Curazao que también eran fuertes en la competencia. Con sinceridad y sin querer ser injusta no veía a Miss Estados Unidos ni entre las semifinalistas”.

Como primera finalista quedó Miss Venezuela; Amanda Dudamel; y la segunda, Miss República Dominicana; Andreína Martínez Founier.