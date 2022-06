Ya hacía falta una canción de María Becerra en solitario. Luego de haber lanzado distintas colaboraciones en los últimos meses, la argentina llega con Ojalá, un tema que habla sobre un engaño amoroso.

¿Es una indirecta para su ex Rusherking? es la pregunta que está rondando en internet durante las últimas horas, luego del estreno. María y Rusher se separaron en diciembre del 2021 por un supuesto engaño por parte del artista. Ella no reaccionó tan bien y en ese momento publicó una serie de tuits reclamándole, que después los eliminó y pidió disculpas. Sin embargo, se nota que el vínculo no acabó bien.

“Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez; Ojalá que te arrepientes siempre y quieras volver; No me digas que me amas porque esa ya me la sé; Ojalá que sufras cada vez que me veas con él”, dice una estrofa del tema que en Youtube, ya suma más de 1 millón de reproducciones. El encargado de la producción fue Big One.

Antes del lanzamiento, Becerra aseguró a sus fanáticos que esta canción se convertiría en un hit rápidamente y parece estar en ese camino. Su colega Khea, no dudó en reaccionar y le dejó un comentario en su último post de Instagram: "YO SABIA KE IBA A SER UN TEMON ESTE ROMPISTE".

En los últimos días, Rusherking oficializó su romance con la China Suárez, y la noticia ha acaparado todos los titulares de la prensa argentina. Hasta el momento, María no se ha pronunciado al respecto.