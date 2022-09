A los 21 años, María de los Ángeles Guillén se convirtió en la virreina de la ciudad. Es estudiante de Marketing en la Universidad Casa Grande y una de sus pasiones es el canto, aunque no lo hace de manera profesional. No sabe cuáles son sus medidas porque dice entre risas que no está pendiente de ello, ya que “nunca hago dieta”.

El asesor de imagen José Hidalgo la preparó para el certamen Reina de Guayaquil. Es muy unida a su madre, Carolina Aguirre. Lastimosamente perdió a su progenitor Javier durante la pandemia de COVID-19. De trato cordial y dulce. Viste de acuerdo a su estado de ánimo. Se siente cómoda con camisetas gigantes, vestidos elegantes o botas. No ha estudiado modelaje, “pero quisiera ser una top model internacional”.

¿Siempre le interesó participar en un certamen de belleza?

Creo que desde los 16 años cuando empecé a hacer labor social a través de la iglesia. Mi mamá y mi abuelita (Magdalena) me impulsaron a seguir mis sueños, nunca me cortaron las alas. Además veía que entraban y salían reinas del local de mi mami (máster en colorimetría) y pensé que quería ser una de ellas. Estoy contenta con mi título de virreina. Antes de que la organización nos armara la agenda trabajé de manera independiente.

Dos afroecuatorianas se impusieron en los recientes reinados. ¿Qué opina?

No considero que influyan las apariencias, los jurados vieron mujeres completas, inteligentes, bellas por dentro y por fuera. Tanto a Nayelhi González, Miss Ecuador, como a María del Cisne Montes, Reina de Guayaquil, las conozco. Cuando vi a Nayelhi en el escenario pensé que ella iba a ganar. La admiro y tuve la oportunidad de decírselo mientras conversaba por teléfono con un amigo.

Le gusta la labor social. Cortesía

¿Qué considera que los jueces vieron en usted?

Tal vez fue mi personalidad y esencia, creo que eso me hizo destacar. En las entrevistas me llegaron a conocer un poco más.

¿Si la música es una de sus pasiones existe la posibilidad de lanzarse como cantante?

El canto es algo muy personal, tendría que pensarlo mucho. No está en mis planes.

¿Cuando canta entona o le salen muchos gallos?

(Risas). Creo que lo hago bastante bien, nací con ese don, pero solo canto en reuniones familiares. Con la música y frente a una cámara fluyo. A mi mami también le gusta cantar, lo heredé de ella.

¿Podría ser una nueva Mar Rendón?

(Risas) Sería hermoso, a esa niña la amo.

¿A quién prefiere, a Mar o a Andreína Bravo?

Las dos son lindas, las conozco.

Mar tiene talento, Andreína es mediática...

Se respeta las opiniones, pero me encantan las dos.

¿Se vería cantando música urbana?

Para nada, lo mío es la balada romántica. El contenido de las letras es muy subido de tono, no me agrada aquello.

¿A su edad podría intervenir en otro certamen de belleza o hasta aquí llegó?

Lo estoy pensando porque cuando estuve en el escenario me sentí increíble, me sentí en las estrellas. Quisiera volver a repetir esa experiencia en un futuro, no cierro la posibilidad en Miss Ecuador o Miss Mundo. También las reglas en los concursos han cambiado, pueden participar mujeres casadas o con hijos. Seguramente cumplir una agenda para ellas será complicado, pero no imposible si las aspirantes se lo proponen.

Una de sus excompañeras, María José Rosado, es madre.

Es una niña hermosa, se manejó bien durante el certamen. Llevó a su bebé a la gala final.

Las puertas se le abrieron, ¿cómo aprovechará esa exposición?

En la labor social para ayudar a todo el que se me aparezca. Le sacaré el jugo.

No hace dieta, aquello es extraño en una reina de belleza.

Siempre como mucho, como albañil (risas). No me creen. El arroz con menestra es mi plato favorito, así como el caldo de bolas, además me encanta el seco de pollo, podría comerlo desayuno, almuerzo y merienda, no me canso. Mi mamá me dice que le baje. A veces le hago caso, otras no.

Durante la entrevista menciona a su mamá, pero no a su papá.

Él falleció en la pandemia, al inicio. Fue a causa del coronavirus. A mí también me dio, pero suave. Luego cuando me dio ómicron, casi me muero, tuve problemas para respirar. Me enfermé dos veces.

Con su madre, Carolina Aguirre. Cortesía

Muchas personas conocemos lo que es perder a un ser querido, ¿cómo le ha cambiado la vida?

Ahí vamos. La muerte de mi papá unió más a la familia, nos hizo más fuertes, duele mucho. Somos cinco hermanas, Diana, Carla, Eva, Dennis y yo.

¿Alguna vez le comentó a su papi que quería ser reina?

Lo hice, le encantaba la idea. Parte de mi decisión de concursar fue por él. Seguramente me habría abrazado y llorado conmigo, se sentiría orgulloso de mí.

Su preparador

María de los Ángeles recibe preparación del asesor de misses José Hidalgo, quien dice que ella es una chica talentosa para el modelaje y el escenario. “Siempre nos hemos enfocado en tres aspectos: pulir su pasarela de reina. Trabajar el manejo de entrevistas como las que se mantienen con el jurado, sobre el escenario y ahora con los medios de comunicación. Es importante vencer las inseguridades que son normales, pero hay que ayudarla a que gane seguridad. Ella es carismática, tierna y su vocación de servicio es innata”.