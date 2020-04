Marcela Ruete: "He llorado por esta pandemia"

El coronavirus no impidió que Marcela Ruete, la actriz de 3 familias (Ecuavisa), comparta su manifiesto Tengo que decirlo con EXPRESIONES. Entre otras cosas, reveló que le gustaría perderse en una playa espectacular, evita las peleas, se tomaría un mate con Enric Cobrera.

1 “Lavarme la cara todas las noches, antes de irme a dormir, es mi principal obsesión, debo hacerlo sí o sí”.

2 “Me encanta el sonido del mar, y el que no me agrada es el llanto de un bebé, me desespera”.

3 “Con esta pandemia he aprendido a valorar la salud, la unión familiar, tener comida sobre la mesa y un lugar donde dormir”.

4 “Si no tuviera más trabajo que participar en un reality sería MasterChef”.

5 “Una lección que nos ha dejado este virus es que tenemos que cuidar más la tierra, debemos abrazar más y vivir el presente porque realmente la vida es hoy, no sabemos lo que nos depara el mañana”.

6 “En este instante extraño ver a mis padres, hermanos, sobrinos y amigas”.

7 “Soy lo menos peleona del mundo, creo mucho en la energía y no me gusta afectarla por una pelea. Trato de estar en paz”.

Su personaje de Lulú Plaza Lagos, continuará en la última temporada de 3 familas. Cristian Vinueza

8 “Para perderme y que nadie me encuentre, me gustaría hacerlo en una playa espectacular”.

9 “Si fuera un encebollado, mi limón sería ‘mi negro ’(su esposo, Francisco Negri)”.

10 “Lo primero que haré cuando termine la cuarentena será ver a mi familia y comérmela a besos”.

11 “Me agradaría tomarme un mate escuchando a Astor Piazzolla y acompañada de Enric Cobrera, un genio en la bioneuroemoción”.

12 “He llorado más de una vez por esta pandemia que estamos viviendo”.

13 “Las palabras y los pensamientos tienen poder”.

14 “Soy una mujer disciplinada y perseverante, pero reconozco que en muchas cosas soy estructurada”.

La actividad física ha sido una buena terapia en esta cuarentena para la guapa rubia. Cristian Vinueza

15 “No soy buena para deportes como el voleibol, el baloncesto y la natación”.

16 “Trato de no meter la pata, a tal punto de que no recuerdo la última vez que lo hice”.

17 “Apenas abro los ojos, rezo. Agradezco por las cosas pequeñas de la vida que a veces pasan desapercibidas. Intento ser consciente y agradecida”.

18 “Entrenar es el mejor remedio para poder eliminar el cortisol, el estrés y la ansiedad. Hay que mover el cuerpo”.

19 “Trato de dividir mi tiempo entre los tres bebés. La idea es que todos estemos bien, que juguemos, cocinemos, hagamos manualidades y lo más importante, recemos juntos”.

20 “Si sientes temor, tristeza y ansiedad, qué tal si eliges tener fe y confiar en Dios, solo así estaremos liberados de la preocupación en nuestras vidas”.

21“Para sobrellevar esta cuarentena, recomiendo para meditar una aplicación que se llama Insight Timer, que es gratis. Si tienen hijos pequeños, sugiero que escuchen los cuentos de @lavacaensuhamaca, con narraciones en vivo en Instagram todos los días a las 09:00”.