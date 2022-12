Ellas marcaron la pauta en la moda 2022

Consciente o inconscientemente, ellas se han dedicado a marcar tendencia en Instagram y otras redes sociales. Las influencers de moda se han convertido en el objeto más deseado por los diseñadores y marcas de ropa, ya que son el personaje directo que habla con sus audiencias y los futuros clientes.

Vivir de crear contenido en Internet ya sabemos que es más que posible, y estas mujeres lo han comprobado. Aunque muchas igual tienen negocios paralelos a su trabajo en redes sociales, lo que hacen ahí ha sido la plataforma perfecta para hacer relaciones laborales y conectar con gente que está en su misma frecuencia.

De Ecuador, España y Colombia, EXPRESIONES le presenta a las influencers más reconocidas de este 2022, que pueden convertirse en su inspiración para los siguientes meses si se quiere vestir a la moda y diferente.

MARÍA POMBO

Luego de Dulceida, María es la influencer de moda española más conocida actualmente. Con 2,8 millones de seguidores en Instagram, la madrileña ha creado una comunidad sólida en las redes sociales y todo lo que promociona a través de ellas se convierte en un éxito rotundo.

Marcas de ropa como Mango y Calzedonia la han elegido como su embajadora principal. Lo mismo ocurre con otras de belleza, como Clarins y Kerastase, que ya llevan años trabajando con ella por el buen ‘engagement’ que tiene con el público.

María también es dueña de dos emprendimientos textiles, Name the Brand y Tipi Tent, que cada vez tienen más acogida. En sus fotografías destaca por sus looks casuales y clásicos, y los tonos neutros, aunque de vez en cuando se arriesga con unos más llamativos como rosados o anaranjados fuertes. Le encanta el brillo y mostrar la piel sutilmente.

DANI SCHULZ

Sin duda, su nombre y marca personal han tenido un gran crecimiento en las redes sociales. Eso ha repercutido de una muy buena manera en su relación con marcas de lujo muy importantes como Chanel, que la ha invitado y la ha hecho parte de su equipo de embajadoras.

Ella, en sus clásicos videos de Get ready with me publicados en Instagram y TikTok, nombra siempre las marcas que luce. Eso ha hecho también que estas la busquen y le envíen prendas que saben que serán tendencia.

La ecuatoriana, con 336 mil seguidores en Instagram y a punto de llegar al millón en TikTok, destaca por un look bastante diferente y ecléctico. Un día se la puede ver con un outfit bastante ‘preppy’ y, al otro, con uno más alternativo y hipster. Lo bueno es que todo le queda bien y, dentro de sus gustos, sabe combinar todo a la perfección. Ella es uno de los referentes de moda nacionales más destacados.

JULIE SARIÑANA

Siempre lo ha resaltado cuando su público le pregunta cómo define su estilo. La colombiana responde que encerrarlo en una palabra o una característica se le hace imposible, porque cada día es distinto y hay muchos factores que influyen en su decisión de elegir prendas, sea su ánimo o el clima.

Aunque Daniela es muy flexible, algo que en sus outfits destaca son los crop tops, jeans y zapatos con plataforma. También es fan de las carteras. Si uno revisa su Instagram, se puede ver que, en su inmensa colección, las de las firmas Prada y Chanel se colocan entre las favoritas.

Es muy de usar accesorios y, claro, por su marca de joyas, los aretes, cadenas y anillos son indispensables. De igual manera, combina sus looks con gafas y pañuelos. Sus más de 359 mil seguidores no se pierden detalle.

En 2009, la mexicana Julie lanzó su blog de moda. Aquello la catapultó rápidamente entre los nombres más influyentes de la industria de su país. Ahora, pertenece a la ‘vieja escuela’ de este ámbito, pero sigue siendo igual de importante.

No solo se enfoca en moda. En su contenido se puede ver viajes y belleza en general.

En 2019 lanzó su colaboración con Billabong, y el resultado fue que la colección sea considerada como una de las más exitosas en la historia de la compañía, según lo indica la revista Forbes.

KAREN WAZEN BAKHAZI

Ella es una de las influencers más conocidas y populares de Medio Oriente y creadora de la Karen Wazen Eyewear, con 7 millones de seguidores en Instagram. Además de tener su propio juego, Karen Wazen my world, ha trabajado con las más importantes firmas y ha aparecido en la portada de varias revistas especializadas en moda y belleza, incluida Harper’s Bazaar. La revista Entrepreneur la nombró Influencer del año en 2019, aunque su trabajo la lleva por todo el mundo.

Pero sus intereses van más allá. En septiembre de 2020 fue anunciada como Colaboradora de Alto perfil de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.