Parecía una sesión con el psicólogo, pero no. Fue una charla bastante enriquecedora, consciente y personal con el artista Pedro Capó, quien acaba de presentar su nuevo disco titulado La neta. En él, se encuentran diez temas basados en vivencias de los últimos dos años, creados desde el estudio de grabación que montó en su casa por la situación que vivía el mundo en pandemia. Y eso hizo que sea aún más emocional.

“Es la primera vez que lo hago todo desde ese espacio. Eso le da una vulnerabilidad y honestidad particular que no podía haber conseguido en otro sitio. Es un disco muy personal, pero con la intención clara de contribuir y de buscar esa conexión en nuestro caminar emocional. Yo siento que lo que vive uno, lo vivimos todos de cierta manera. Todos atravesamos la misma gama de emociones desde diferentes realidades. Yo empiezo por contarlo desde mi realidad, con la ilusión de crear una dinámica de espejo y reflejo, donde nos sintamos acompañados”, asegura.

El puertorriqueño, consciente de la responsabilidad de vivir una posición privilegiada gracias a su profesión, no pierde la oportunidad para hablar de temas relevantes y de importancia común, como el cuidado de la salud mental y los distintos procesos por los que atraviesa cada ser humano.

El ascenso en la escena puertorriqueña

Aunque Puerto Rico siempre ha sido la base del reguetón y del género urbano, en los últimos años la escena de artistas colombianos ha acaparado gran parte de la industria musical latina. De esa época salieron nombres que hoy ya están muy consolidados, como J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra y Piso 21. Sin embargo, en este 2022 el foco de atención ha vuelto a la isla y cada vez suena más gente de allí.

Esto dijo Pedro al respecto: “Veo la movida súper efervescente. Mi país siempre ha sido cuna de mucho talento y hay momentos también de silencio, porque hay cosas en ebullición creándose más en el underground. Orgulloso siempre de nuestros exponentes, la nueva cepa de artistas está poniéndose dura. Soy fan de Villano Antillano, es mi gran amiga, y Young Miko también es otra que está dando de qué hablar. Hay mucho talento que está marcando la pauta ahora mismo”.

La entrevista

Conversando de ‘netas’, ¿hay una verdad en la que cree Pedro Capó y que sienta que no mucha gente comparte?

No sé si tengo alguna creencia tan aislada del resto del mundo. Me interesa mucho trabajar en mí, hablar de los temas incómodos, empezando con conversaciones conmigo mismo sobre mis miedos, los patrones que me han funcionado y los que no. Creo que la pandemia nos ha mostrado a todos un poco de eso, autoexploración e introspección, y de tener que aprender a estar cómodo con nuestras incomodidades. De eso hablo en el disco y es que el arte lo cuenta todo: se puede hablar de bailar, del desamor, de la fiesta, de lo que fuese; pero también de los temas difíciles que pasamos todos. Eso nos apoya al saber que no es un proceso exclusivo de ninguno de nosotros, porque todos atravesamos por miedos normales como la muerte, que es un proceso inevitable y tan natural como nacer, pero que también puede verse desde otra perspectiva, como una invitación a disfrutar de este viaje que tenemos. Son conversaciones que para mí son importantes, porque las he tenido que trabajar para mi bienestar y hay que normalizarlas. Es lo que hay y no pasa absolutamente nada.

¿Cree que en los últimos años se ha ido rompiendo el tabú de hablar de estos temas?

Siento que se ha abierto el camino, y es importante, justo y necesario. La pandemia fue un evento que compartimos todos en el planeta, y son raras las ocasiones en las que todos en el mundo atravesamos lo mismo. Eso nos llevó a reconocer la importancia de cuidarnos y explorarnos. Pararnos en responsabilidad y tomar acciones saludables.

Este álbum lo escribió y produjo en su casa. ¿Prefiere hacerlo solo o con más gente como es la dinámica actual?

Depende de la situación. Hay cosas que escribo solo, porque me nacen. Hay cosas que disfruto muchísimo hacerlas en colectivo. No me encantan las sesiones muy grandes, siento que ya es demasiado para mi gusto personal. Pero cuando hay una química bonita entre dos o tres personas, salen cosas mágicas, cuando estás en la misma sintonía, en el mismo canal y con las intenciones afines. A veces hasta se dicen las mismas frases al mismo tiempo. No tengo una preferencia, fluyo con eso.

Hay únicamente dos colaboraciones en el disco, una con Lali y otra con Ñejo. ¿Cómo decidió incluirlos?

A Lali la conozco desde hace varios años. Habíamos trabajado en el estudio en un momento en el que ella estaba buscando canciones y fue muy divertido. Ella es otra cosa, siempre está de buen humor y haciendo payasadas. Es muy versátil y, además de eso, lo más impresionante es su ética de trabajo, su respeto a sus colegas y a la pieza. Es muy raro en esta industria ver a alguien tan exitoso y que te conteste el teléfono de una y diga: “Ya la escuché y ya la grabé”. Estoy agradecido por su contribución artística, que elevó la canción. Yo siempre la vi ahí. El tema que se llama Una vez más se basa en una conversación telefónica muy íntima entre una pareja, y tan pronto sentí la intimidad e imaginé el tono de su voz, ella lo entendió. Grabó a distancia, pero estoy loco por verla y hacerlo en vivo. Y en cuanto a Ñejo, yo soy fan de él desde hace muchos años y en Ojos claros yo ni siquiera escribí un segundo verso, porque sentía mucho que lo que iba era un rap calle, pesado y de vieja escuela, y esa es su fortaleza y superpoder.