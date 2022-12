Hace 18 años empezó el éxito internacional de Fanny Lu. El sencillo No te pido flores la consagró como una de las voces más escuchadas en las radios de América Latina y, con el tropipop como bandera, la caleña sigue manteniendo su sitial en la industria artística.

Ahora está promocionando varios temas a la vez. El primero es una colaboración navideña llamada 'Noite de paz', con el músico brasilero Dienis. 'El traidor', junto con Laura y Juan, forma parte de sus canciones más dolidas. Mientras que el sencillo principal es 'Lágrimas de amor', con el que debuta en la ranchera.

En entrevista con EXPRESIONES, además de conversar sobre sus más recientes sencillos, también agradece por todos los buenos momentos que el 2022 le dejó. Ahora también está cerca de la carrera musical de su hijo Mateo ‘Teo’ Madriñán. Con él estuvo ayer domingo en la Teletón como una de las intervenciones principales.

Fanny Lu en la Teletón. Cortesía

¿Qué tal va la relación madre-artista con Teo?

Llevo una relación súper bonita con mi hijo y yo digo ‘¡Qué privilegio!’. Es lindo volver a repetir una historia que yo atesoro tanto y que a alguien que amo tanto como él y que es tan talentoso, que está trabajando tan duro, le pase lo mismo que a su mamá con un país que yo amo. Para mí, es lo mejor darle este legado a mi hijo, de entregarle un pedazo del cariño de Ecuador. Y que después él, por sí mismo, ya con su música, haga su propio camino por mérito propio.

Es indudable que hay mucho cariño por parte de los ecuatorianos hacia los artistas colombianos. ¿Ustedes también sienten que casi somos como una región más?

¡Sí! Así es. Es que somos tan parecidos. Hasta en el locro, que es como nuestro ajiaco, solo que sin pollo (risas).

¿Y la gente?

Eso es lo mejor. Cada vez que estoy en Ecuador ¡me lo disfruto tanto! La esencia de la gente sí es absolutamente similar, muy cercana, muy cálida, muy honesta, muy abierta y muy cariñosa. El colombiano expresa como lo expresa el ecuatoriano. Estuvimos ahí hace unos días por la celebración de los 488 años de Quito, una ciudad que amo. Pero me conozco Guayaquil, Machala, Riobamba. Le pido a Dios que sea por muchos años más, porque juventud hay. También me conecta, porque he estado con ustedes en momentos difíciles como en terremotos, o en momentos sensibles como teletones.

En Quito compartió escenario con Anuel AA. ¿Se animaría a hacer algo de trap?

Yo creo que no. Zapatero a sus zapatos. Siempre he dicho que defiendo mi sonido, porque me encanta, porque me vio nacer, porque es el que sale de mi corazón. Cuando yo decidí apostarle a la música, después de muchos años de lucharla, finalmente me dije: ‘No. Ya toca sacarla y no pasa nada si me toca guardarla en el cajón, pero es un sueño que tengo que cumplir’. Entonces, desde el día que salió mi primera canción, supe que era el sonido de mi corazón. Ha pasado tanto tiempo y me he dado muchos lujos, como el gusto de experimentar y conocer a grandes artistas y países. A mí me gusta el reguetón, pero no tienes que hacer lo que la industria te pide. Yo a ellos los respeto.

“Como madre soy muy cansona”

¿Qué pasó cuando la industria fue dominada por el reguetón?

A mí las fusiones me parecen interesantes y me gusta probar cosas, pero lo urbano no es lo mío. A muchos artistas de mi generación les tocó aprender a perrear y a hacer reguetón, aunque venían de otros ritmos, porque es verdad, todas las radios se adueñaron de este fenómeno. Admito que es un furor en el mundo, pero no todos los artistas tenemos que hacerlo. Además que no sale ese pasito. Admito que cuando pasó esto en la industria me dio duro, pero sé defender mi sonido y mi esencia. Es lo que siempre he hecho y ahí sigo, ahí voy.

Pero tampoco les teme a los nuevos sonidos...

Por ahora, yo sigo con lo mío y Lágrimas de amor es una canción que me hace fusionar mi estilo con la ranchera.

Usted ha sido durante varios años coach de programas de canto. ¿Es igual de estricta con su hijo?

Hay una combinación. Me siento comprometida con mi hijo, para enseñarle todo lo que he aprendido pero, además, comprometida con regresarle tanto tiempo que él me dio. O sea, mis hijos ya han sacrificado mucho y una gran parte de lo duro de ser artista es el sacrificio de la familia; además, como mujer, llevas las riendas de muchas cosas de tu familia, y digamos que también tus hijos y su seguridad y su disciplina dependen mucho de tu presencia en casa. No hay que mentir, es así. Entonces, como madre soy muy cansona y lo tengo que aceptar. No soportaría ver que yo pude influir en él y no le di un consejo.

Cantando en la Teletón

En el tradicional escenario del Teatro Centro de Arte se llevó a cabo el show de la Teletón, que regresó luego de dos años de pausa. En su edición 29 el escenario lució con un diseño moderno, lleno de pantallas y luces.

Allí, los artistas Fanny Lu y su hijo Teo fueron los encargados de abrir el espectáculo con una canción especial llamada Tú no estás solo. Los músicos salieron a escena acompañados de un coro de personas no videntes. Es, desde ahora, el tema oficial de la Teletón, Juntos por la Vida.