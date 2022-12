Este ha sido un año de bastante movimiento para Tini. Ha recorrido casi toda Latinoamérica y Argentina con el TINI TINI TINI TOUR, y para despedirse de esta etapa, anunció que el próximo año lanzará nuevo disco, la artista programó dos shows en el Campo Argentino de Polo en la ciudad de Buenos Aires. El primero lo ofreció el jueves 22 de diciembre de 2022 y para este viernes 23 tiene otro programado.

Con un vestuario totalmente nuevo, Tini enloqueció a la audiencia conformada por niñas acompañadas de sus madres y adolescentes que corearon de principio a fin todos los éxitos de la argentina.

Los logros de Tini en Spotify Leer más

Por qué te vas, Oye, Diciembre, Miénteme, Bar, La Triple T y 22 fueron algunos de los hits que interpretó la cantante con los que puso a bailar a todo el público. Sin embargo, el momento más especial de la noche fue al final cuando su novio, el jugador de la selección Rodrigo de Paul, apareció en la tarima con la Copa del Mundo.

La pareja no dejó pasar la oportunidad de dedicarse unas palabras. De Paul fue el primero y explicó al público “por qué la amo tanto a esta mujer”. “Me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, dijo. Seguido, la intérprete añadió: “Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más”.