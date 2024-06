Mara Topic Verduga: “Yo soy fuego”

A Mara Topic Verduga no le gusta celebrar su cumpleaños. Tiene 29, pero el hecho de que la feliciten le causa escozor. Admite que es algo personal que prefiere no abordar con detalles, sin embargo, se repone enseguida y saca su lado de fuego, como le llama.

Nos deja con la duda, porque acepta que está en el límite de Piscis y Aries. Juega con lo de los signos, le parece divertido tener personalidad de fuego y agua a la vez. Pero su creencia está en Dios, a quien le agradece todos sus pasos y la nueva corona que ahora lleva.

Es una experta de los reinados, pero no se lo quiere creer. Fue finalista en Miss World Ecuador (2019) y en el Miss Grand International (2019), donde también ganó por su pasarela en traje típico. Hoy es la portadora de la banda y corona de Miss Universo Ecuador.

Este año las reglas cambiaron. Eso le permitió volver a retomar un sueño que tenía dormido. Ya no hay edad límite para participar en Miss Universo y al ver ganar a Sheynnis Palacios, con esa pasarela llena de personalidad, dijo: “¡Yo puedo hacer eso!”.

Mara está segura que su caminar es su marca personal, y también en donde se siente más cómoda al ser una reina de belleza. Pero esto es solo una parte de su vida: detrás hay una artista y una empresaria.

La vida de la también actriz tiene su base en Estados Unidos, pero por este 2024 pasará más tiempo en Ecuador. Sin embargo, debe volver pronto para dejar todo afinado en su productora audiovisual Topic Films, con la cual ha llevado a cabo videoclips para artistas como la mexicana Chiquis Rivera.

Y aunque anda de arriba para abajo desde mayo pasado con el certamen de Miss Universo Ecuador, asegura que le basta su celular para tomar decisiones. “Tengo un excelente equipo en Los Ángeles. Ellos saben qué hacer y si pasa algo muy urgente me pueden escribir”, explica mientras se acomoda la banda que le da su actual título.

Esta entrevista con EXPRESIONES está acompañada de una sesión de fotos, en la que ha quedado claro que, además de modelo, conoce bien el lenguaje audiovisual y las luces que le favorecen.

Todo lugar puede ser su pasarela, dice Mara Topic

¿Qué significa la pasarela para usted?

Es el momento en el que de verdad soy fuego. También lo pienso como un baile de salsa, en el que boto mi cadera lo más que pueda. Es un largo baile.

Pero cualquier lugar lo convierte en una. Así lo mostró en TikTok al pasar por un detector de metales en el aeropuerto.

¡Ay, Dios mío! Ese momento fue muy cómico. Eso pasó porque nos tocaba viajar con mis compañeras y era un vuelo casi que para solo nosotras. A mí me gusta ser ‘showsera’, ponerle actitud a todo. Siempre me había dado ganas de pasar un detector como si fuera una pasarela, y ahí me ves pasando y dando una vuelta al final. Y después se hizo viral. Yo no sabía si subirlo, pensé que me criticarían.

¿Por qué?

Es que fui Miss Grand Ecuador y cada certamen tiene una actitud distinta. Miss Universo es más elegancia, mientras que el otro es más actitud, más pasión… Es más show. Y eso lo podían ver mal. Pero lo hice porque esa es mi esencia y a cualquier concurso, o cosa que haga, voy a llevarla. No lo quiero cambiar, es mi autenticidad. En los comentarios ponían: ¡‘Ella me representa’, ‘Es mi espíritu animal’!

¿Cuál es la actitud que predomina en su rutina?

Puedo ser muy tranquila y concentrada. Pero… yo soy fuego.

¿Esa actitud la hizo tomar la decisión de volver a los reinados?

Soy directora, escritora y actriz para varias marcas. Siempre paso ocupada y me la gozo. En su tiempo intenté ir al Miss Ecuador. No se pudo y me concentré en hacer crecer mi compañía. Pero veo a Sheynnis con su estilo, y me entró la duda. Luego me entero de que cambió de organización en Ecuador, que cambiaron los reglamentos de edad y amigos cercanos me dijeron que lo haga. Y me inscribí. Hablé con mi equipo de trabajo y ahora lo manejo remoto.

Cámaras y acción

¿Cuánto tiempo lleva con Topic Films?

Lo abrí en 2018, antes del Miss Grand. Antes era yo con mi cámara, pero ya tengo un equipo de trabajo. Te digo, yo no sé cómo me llegan las cosas. Solo sé que Dios me pone a las personas indicadas y así han salido los trabajos. Es perseverancia y pasión. Es un deleite trabajar para mí.

¿A qué artista ecuatoriano le haría un videoclip?

A todos. Me gustaría filmar cosas locas. Yo no conozco a mucha gente acá, mi equipo está en Los Ángeles.

¿Cuál va a ser su base de trabajo?

Intento vivir en el presente. Han pasado pocos días desde mi coronación, pero la preparación ya empezó con mi asesor Álex González, Miguel y Tahiz Panus, que son mis jefes.

¿Su conocimiento audiovisual cómo le da ventaja en su participación como Miss Ecuador?

Por ejemplo, en una sesión de fotos, a una chica que le tomaría cinco horas, yo lo haría en dos. Entender muy fácil las peticiones de grabaciones o el cómo hablar de una marca. También expresarme ante cámaras y saber comunicar en redes sociales.

¿Por qué se fue a vivir a Estados Unidos?

Fue por estudios. Gané una beca para mi licenciatura y mi masterado en Nueva York Film Academy. Pagué un porcentaje mínimo y no podía decirle que no. Así quedé en grandes compañías.

¿Qué cree que le falta a la industria audiovisual en el país?

Que Ecuador haga una historia de algo propio. Por ejemplo, la serie Bolívar, de Netflix, fue muy buena. La vida se rige en historias, Jesús lo hizo. Las historias correctas que representan a nuestro país y ponerla en pantalla es lo que nos lleva al éxito.

Mara Topic rumbo a Miss Universo

El Miss Universo cambió su visión. Ahora pesa más la historia de vida que la apariencia física. ¿Cuál es la suya?

Eso es algo que le pregunté al jurado al finalizar el certamen. Me dijeron que cuando tomé mi historia, los emocioné y motivé. Pasé por un momento difícil que me provocó demasiado estrés en mi cuerpo e hizo que se me desate una enfermedad autoinmune llamada Hashimoto. Muchas personas pueden conectar conmigo de esa forma. Yo perdía pelo y pensaba que no podía ser suficientemente bella.

¿Qué ocurrió?

Esto comenzó a aparecer en el 2018. Una condición que fue difícil de entender. Poco a poco he mejorado y teniendo fuerza para hacer cambios en mi vida. Esta condición me ha enseñado el significado de resiliencia, porque debes cada día ver cómo hacer para que te sientas mejor que ayer. Mis aliados son el deporte y la alimentación.

Este año, la directora de Miss Universo tuvo críticas por la inclusión. ¿Qué opinas de estos cambios?

Los estándares de belleza están cambiando y en Los Ángeles yo lo veo día a día. Me parece bien que más allá de tu edad o tus medidas, sean la perseverancia, el amor y tu forma de ser lo que resalte.

Aplicaría estos cambios en los estándares de belleza en usted. ¿Quizá llevar un look calvo, rapado?

Mucha gente quiere saber cómo se me ve sin peluca. Tengo pelo, pero tengo poca densidad. Y hay una zona escasa. Haría ese cambio de look si estuviera cerca de la calvicie, pero no es el caso. Lo he pensado si ocurre. Pero aún no. Mi pelo ha estado creciendo con todo mi tratamiento. Yo tengo fe que siga mi mejoría.

Algunas mujeres cierran ciclos con un cambio de look. ¿Se haría algo ahora que terminó su relación cuatro días antes de ser coronada?

No. La verdad es que cuando te haces algo radical es porque algo no sanaste. Yo le mando todo el amor del mundo y agradezco que haya pasado eso. Siempre hay algo mejor y ahora podré enfocarme más.

¿Cómo le afectó?

Fue algo triste. Una noche me puse a llorar en frente de todas las chicas como por media hora, pero todas me apoyaron. Uno de los momentos más lindos.

Lo bueno y lo malo del Miss Universo Ecuador

¿Qué es lo más feo que le han dicho en redes sociales?

Mucha gente dice que soy malvada, pero quien me conoce sabe que no lo soy.

¿Por qué se lo dicen?

Tal vez porque soy fuego en la pasarela. La realidad es que todo lo que dicen no tiene fundamento. Aprendí a ponerme límites en este certamen y que lo que digan no afecte. Por eso hay que ir siempre a terapia.

Su spanglish fue algo que le criticaron...

Hablo dos idiomas desde pequeña y me encanta traducir. A mi mamá, que no le gusta leer subtítulos, yo le decía en el oído lo que hablaban en las películas. Y por eso tengo esta facilidad con los idiomas y a veces no es fácil cambiarlo al hablar.

¿Como actriz es buena o villana?

He sido de todo.

Su hermano Jan Topic empezó su carrera política. ¿Quisiera seguir ese camino?

Yo no. No va conmigo. Yo soy muy creativa y amo el arte, prefiero las metáforas y la profundidad del mundo.

