Mar Rendón: Un ‘amiga, date cuenta’ hecho canción

Mar Rendón es explosiva. Contagia alegría y también seguridad. Su carrera, que va empezando, muestra la madurez de sus letras. Y por eso su nueva canción, llamada Querida, es un autoconsejo.

La guayaquileña conversó con EXPRESIONES sobre este lanzamiento que la tiene llena de entusiasmo, porque marca una nueva etapa de su carrera que inició en el reality Ecuador tiene talento (ETT) en el 2017.

Mar Rendón para el lente de EXPRESIONES. MIGUEL CANALES // EXPRESO

Con Querida parece que se hablara a usted. ¿Cómo creó la canción?

Comencé a escribir la canción justo antes de que inicie la pandemia. Yo estaba atrás de un chico, y otra chica también y el inicio de la letra era como si fuera dedicatoria para una amiga, en la que le decía que no se involucre con él porque es mala persona y hace daño. Cuando concluí me di cuenta de que era lo que yo tenía que escuchar. Así fue como hice las otras estrofas. Al principio la canción se iba a llamar Mi vida, pero como cambió la idea le puse Querida, así sonaba nice y sarcástico. La canción es una autodedicatoria. Me canto a mí para darme cuenta de que estaba mal.

¿Qué me puede decir sobre el ritmo?

El sonido estaba inspirado en el bolero, pasillo. Y luego en el estudio, junto a Sergio Vivar, mi productor, me recomendó que usáramos una base de tango. Porque sonaba más comercial y nos ayudaba en la parte visual para el videoclip. Y claro, no falta el pop-rock porque ese es mi estilo.

¿En cuánto tiempo estuvo lista?

Durante unos cinco meses. La hice en pleno encierro. El coro fue lo primero que hice, pero era bastante diferente al principio. Con las estrofas escritas lo cambié.

La escribió porque ya no podía ver al chico… ¿Qué pasó?

No. Fue como una epifanía. Era más porque yo debía soltar. Escribí dos canciones más. A mí estar en la cuarentena me dio mucha creatividad.

Entonces creó una trilogía musical…

Sí, y quería sacarlas en un orden específico, pero ahora saldrán de otra forma y creo que es mejor. Así el público se identifica más. Ya están grabadas y tendrá también su video.

La letra de la canción refleja mucha madurez. ¿Es su forma de decir que se acabó la adolescencia?

La escribí a los 17 años. Recién cumplí los 18. Y creo que los adultos piensan que el desamor a mi edad no te afecta. Yo sentía que se acababa el mundo, pero al final te das cuenta que no es así. Así también lo expresé en Hoy vuelvo a ser yo, mi último sencillo. Lo que me gusta hacer es ponerle frases juveniles para que mis amigos se sientan identificados. Yo lo único que intento es madurar con mi público. Y los que más me escuchan son personas de mi edad y por eso no lo hago tan metafórico o poético. Busco el balance.

¿Y esta canción se la ha pasado a alguna amiga… como para que también se dé cuenta?

No, todavía. No con una intención. Pero sí hice un listado de difusión por chat con mi grupo cercano y les pedí que se la dedicaran a quien creyeran y todos dijeron que a ellos mismos. Y es lo que buscaba, que sea una canción que uno tenga que escuchar.

. MIGUEL CANALES // EXPRESO

Adora el k-pop

Ella es una #Army declarada. Así es como se denominan los fans del grupo surcoreano BTS. Es tan fan que forma parte de un grupo de baile que recrea coreografías al estilo del k-pop.

“BTS es mi banda favorita. Los amo con mi vida entera. Y los admiro porque han sabido fusionar el hip-hop con bastantes géneros como el EDM, rock, trap. Eso es lo que me llamó más la atención de su musicalidad. Jimin es mi integrante favorito”.

De BTS también se nutre como artista. Ellos han tenido grandes y exitosos conciertos online, los cuales son una buena forma de encontrar inspiración mientras existe la COVID-19.

“Un concierto no es solo el artista, sino la gente que está a tu alrededor. Y es diferente ver algo tan grande por tele, pero nada cambia lo increíble de estar viendo todo en vivo, la energía. Lo digo como espectadora y también como artista. Aún no he podido yo cantar mis canciones en vivo, y es lo que más quiero”.

Ficha

Mar Rendón es escorpio. Nació el 10 de noviembre del 2002.

Va estudiar Producción Musical en la Universidad San Francisco de Quito. Pronto se va a mudar a la capital.

Se considera muy tímida en su día a día, excepto cuando es algo artístico. “Cambio de chip”.

Chateando...

¿Volvería a un reality? No, ya pasé esa etapa.

¿Su canción para una telenovela? Por qué no.

¿La mejor red social? En Instagram está toda mi audiencia. Pero también me encuentran en YouTube.

¿Hacer covers o bailes? Las dos. Búscame en TikTok.

Emoji favorito. La carita llorando.

Una canción. Home, de BTS.

Comida. Un bollo.

Un sueño. Tener una canción superfamosa.

Créditos:

Fotos: Miguel Canales// EXPRESO.

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Ileana Vásquez (IG: @ilemakeup).