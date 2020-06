Manuela Proaño: “Hay que entender la moda como una industria”

Es la personificación del ‘menos es más’ en cada ´street style´. Ya sea que la fotografíen por las calles de Barcelona, New York o Quito, se muestra una apasionada del blanco y el negro, del cabello despeinado pero elegante y del estilo ‘edgy’, audaz, que aporta fuerza a su look.

Es la quiteña Manuela Proaño, quien disfruta superarse cada día en el mundo del fashion marketing, de contar historias a través de fotos artísticamente construidas y de empoderar al resto con la imagen personal.

Desde su ciudad natal dialogó con EXPRESIONES sobre su sensibilidad con la moda. El confinamiento, contó, le hizo plantearse interrogantes que luego migraron a lo digital. Cómo la industria textil está cambiando, qué hacer ante el consumo reducido pos pandemia, qué estrategias deben tomar las marcas para conectar con los clientes... Temas que, a su vez, resonaban en los diseñadores emergentes y en los posicionados, y que lograron profundizar en sus conversatorios virtuales a la espera de que tomen forma en un mundo pospandemia.

¿Crees que hablar de sostenibilidad en la moda ha sido como poner el dedo en la llaga?

Creo que fue el momento oportuno para hacerlo. En lo personal, lo vengo hablando desde hace algún tiempo, no solo ahora en pandemia, ese ritmo apresurado de las colecciones lo pude vivir en New York.

En estas circunstancias, ¿cómo se puede hacer más poderosa a la industria local?

Partiendo del hecho de que entiendan a la moda como una industria, de que el consumidor vea que al invertir en marcas ecuatorianas se logra una economía circular porque se hacen más competitivas y cada una buscará mejores prácticas y servicios.

Jimena Frontera cambió su mentalidad y no su cuerpo Leer más

El rumbo entonces es empoderarlas...

Sí, es hacerle ver al ecuatoriano que acá hay potencial. No es algo alejado a lo que pasa en otros lugares, la compra local empieza a ser una tendencia global, los consumidores apoyan a la marcas propias de su país.

Para que no quede en una aspiración, ¿qué estrategias sugieres a los diseñadores nacionales para que conecten con el nicho?

Que sean coherentes entre lo visual y sus acciones, que generen confianza y, asimismo, que tengan un compromiso con el medio ambiente. Eso se logra lanzando colecciones más pensadas, sin apresurarse.

¿Y qué deben hacer para no verse tan afectados por un consumo reducido por la crisis?

Si el diseñador lanzaba una colección de 30 piezas, ahora mostrará diez, a modo de cápsulas. Es algo que a nivel internacional ya se está haciendo. Así evitarán quedarse con exceso de stock.

Karla González : "Nunca diseño algo que jamás me pondría" Leer más

Entonces, ¿las tendencias que estaban previstas para este año quedan a un lado?

Después de la pandemia, hay un giro hacia los colores inspirados en la naturaleza y en las texturas que, literalmente, abrazan al cuerpo humano de una manera suave y orgánica, como el lino, la lana y algodón. Lo que importa es ese balance de uno mismo con el medio ambiente y que se vea reflejado en lo que vestimos. Empezaremos a ver looks más boho.

Hasta que la incertidumbre acabe, ¿qué crees que va a pasar con el lujo ?

Nunca va dejar de existir. Sin embargo, la compra empieza a ser más pensada, el cliente se plantea si en verdad es necesario comprar tantos ítems al año.

Si bien hoy se habla de ropa e identidad, ¿cuál ha sido la diferencia entre trabajar la imagen personal de la mujer con el hombre?

Es igual, una vez q está en una posición de empoderamiento resulta muy emocional ver cómo pasaron de eso a esto, con todo el trabajo de autodescubrimiento. Aunque no lo niego soy muy fan del empoderamiento femenino.

Blanco y negro. Un juego minimalista de colores. Cortesía

Su estilo

* En el clóset: “ Tengo prendas que van con mi estilo minimalista que es ropa negra, el jean clásico y la camisa blanca; hasta un estilo super edgy”.

* Un diseñador: Alexander Wang.

Fabrizio Célleri rota entre lo sustentable y lo vanguardista Leer más

* Lo que más reinventa: “El cabello, me encanta hacer cambios de imagen. Un tiempo lo tuve de color blanco por ahí va reflejada esa parte edgy”.

* Jamás luciría: “¡Crocks! Si los días fueran zapatos, esos serían los lunes”.

* Para un ‘detox’ de armario: “Ver las cosas que no me he puesto hace un año. Ahí es importante dejar de aferrarse y soltar. Si está dañado darle segunda vida y aplicar reutilización, no botar”.

Personal

* Esta quiteña de 28 años estudió Fashion Marketing and Communication en IED Barcelona.

* En España trabajó con la marca Subdued desde la parte digital.

* En Estados Unidos, concretamente en New York, con Jill Stuart desde el proceso de producción de la colección hasta el fashion show en el NY Fashion Week.

* En Ecuador ha laborado en el ámbito de la publicidad en McCan Erickson y se ha desenvuelto en la moda con diferentes diseñadores.

* Actualmente se enfoca en su studio de imagen personal y corporativa, MPPA.