Karla González : "Nunca diseño algo que jamás me pondría"

El sonido de las máquinas de coser la ha vuelto a envolver. Ha regresado a su atelier, donde su esencia fluye mientras sostiene telas entre sus manos y es libre de sentarse en el piso a dibujar patrones y ultimar detalles con aguja e hilo a sus creaciones.

Es la diseñadora Karla González, quien a los ojos de su padre, su destino debía ser economista, pero la vida le dio un giro y empezó sus estudios en la carrera que la apasiona, el diseño de modas.

Desde entonces han pasado veintiún años. La mesa del comedor de sus padres servía para apoyar las primeras creaciones de sus clientas que, en sus inicios, eran solo familia y amigas.

Con el tiempo su nombre se fue quedando en la retina de mujeres que soñaban con trajes memorables: novias. Al día de hoy, su fama asciende a más de 145 mil seguidores en Instagram.

EXPRESIONES dialogó con esta creativa guayaquileña, quien luego de los meses grises de marzo y abril, comenzó en mayo a oxigenar sus ideas y a estudiar nuevamente (de modo virtual) en miras de reinventarse para seguir dando de qué hablar en esta industria.

Después de esta pausa larga, ¿es primera vez que sientes que debes empezar de cero?

No. Y esta parte de la historia casi nadie la sabe. Hace 16 años tenía mi taller pero pasé por una situación que me quedé sin una cinta métrica. En esa época, mis abuelas y mi mamá decidieron ayudarme y me sorprendieron con una máquina de coser. Entonces, desde casa ponía el tablero en la mesa del comedor para trabajar y la retiraba cuando teníamos que comer. El ‘showroom’ era mi cuarto y el espejo de mi coqueta servía para que se vean las clientes.

En la nueva normalidad, ¿volverías a mirar atrás?

Ni para tomar impulso. No es una opción. Ya suficiente sufrimos en estos meses de aislamiento. Esta etapa yo lo veo como una nueva oportunidad. Tomé cursos virtuales sobre patronaje desde Rusia y con esos conocimientos abrí otra línea para no centrarme solo en novias.

¿Temes que te hagan ‘copy and paste’?

Hay quienes de repente ven páginas de un diseñador y les gusta algún detalle, está bien que lo tomen como referencia pero con su toque. Yo en ese sentido, si me toca compartirle a alguien un pedazo de la misma tela que estoy usando, lo haré; no soy egoísta, sé que no le va a quedar igual a lo mío porque cada uno tiene su mercado, su estilo.

¿Quién es ahora tu competencia?

No tengo competencia, ni siento que yo lo sea para otro diseñador. Siempre digo que es la persona que miro al espejo todos los días. Como yo no hay ninguna otra y mi reto es superarme a mí misma. El resto de creativos tiene que hacer lo mismo.

Eres de las pocas diseñadoras que no confeccionó trajes de bioseguridad. ¿A qué le apuestas?

Por la pandemia, la ropa tiene que ser más práctica, lo que estoy haciendo son prendas que sean versátiles y rápidas de poner y sacar. No hice trajes antifluidos porque nunca diseño algo que jamás me pondría.

¿El glamour va a continuar?

No creo que vaya a parar, pero siento que el mercado latinoamericano es muy emocional y lo digo por mí. Si va a ser todo virtual sí siento que será un punto en contra a la hora de adquirir ese tipo de prendas. No es la misma sensación al ver en vivo las texturas.

Ahí viene el dilema entre lo físico vs lo virtual...

En mi caso no podría quedarme conforme si la asesoría y la elección de telas son solo por video llamadas. Necesito ese contacto con la otra persona para tomar decisiones cruciales, desde colores hasta detalles, y tendrá que ser con todas las medidas de bioseguridad.

¿Y si te tocara recibir la asesoría virtual de algún diseñador famoso?

Así sea Carolina Herrera o el mismo Jean Paul Gaultier que me digan ‘Karla, a ti queda un vestido rojo con escote en V’, no me lo pondría porque no soy yo ni está hecho en base a una idea plasmada.

En redes siempre te has proyectado como una ‘girl power’. ¿Cuál es la diferencia entre la actual Karla y la de antes de esta pandemia?

Siento que ahora soy una persona con más conocimiento, más fuerza, más segura y que tengo para comerme al mundo más de lo que debía hacerlo antes.

Flores como hilo conductor

“Para mí, la ropa tiene que transmitir algo, sobre todo ahora que hay que ponerle color a los días”, comenta. De ahí que, desde siempre, las flores han estado presentes en sus diseños y aún más en su nueva línea a la que llamó Bloom, que es el proceso de cuando la flor está cerrada y se abre. Literal a lo vivido en resiliencia.

Su vida

* Es esposa y madre.

* No solo tiene conocimientos de corte y confección; también sabe cómo arreglar una máquina de coser industrial.

* Se graduó como diseñadora de moda en el Instituto Dybrain en Guayaquil.

* Obtuvo un masterado en Fashion Fit Studio en México.

* Es reconocida por sus diseños para novia, muchos de los cuales han lucido mujeres del espectáculo local.

* Actualmente se reinventa con una línea ‘ready to wear’ (lista para usar).