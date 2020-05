María del Mar Proaño: "El ingenio es la salvación"

Las tendencias a nivel mundial son las mascarillas contra el COVID-19. Diferentes marcas de lujo han compartido sus fábricas para crear cubrebocas para el personal de salud y también han comenzado a crearlas como accesorio de moda.

En Guayaquil, una de las diseñadoras que ha apoyado esa iniciativa es María del Mar Proaño. Acaba de lanzar la colección Esperanza prêt-à-porter. Esta expresión pertenece a la lengua francesa, aunque también se emplea en nuestro idioma para aludir a la ropa producida en serie y lista para llevar. Estas prendas no son personalizadas ni exclusivas.

“Confecciono cada vestido o blusa con su propia mascarilla y a las que les pongo mi estilo. Me inspiré en la mujer que no se da por vencida, quiere verse y sentirse bien”, comenta.

Mantenerse activa le produce mucha felicidad. “Estoy limitada porque no se puede comprar materia prima y no hay libre movimiento, pero las ganas de seguir creando no paran”.

Considera que la moda tiene que adaptarse a la situación actual y a lo que se necesita. “Esta tendencia estará por muchos meses y será mejor llevarla con ganas. Hay doctoras que ya han adquirido los cintillos porque quieren sentirse vivas y felices, aliviar la situación es también sentirse animadas”.

Variedad de cintillos son parte de lo que ofrece la diseñadora. cortesía

María del Mar, como es su costumbre, habría querido hacer un lanzamiento de esta colección, pero por la cuarentena es complicado.

“Algo así por el momento es muy superficial. Ahora hago muchas historias y tutoriales por las redes sociales, así mantengo contacto con mucha gente que se siente sola y desesperada en casa. Estoy trabajando en hacer una sesión de fotos con la colección Esperanza, ya que es lo que tenemos dentro de cada uno, mucha esperanza... Ya queremos trabajar y luchar por nuestras familias”.

Tiene claro que las mascarillas no protegen completamente contra ninguna enfermedad, pero sí ayudan. ¿Estas cumplen ciertos requisitos?

“Son forradas y por dentro llevan cambrela o tela quirúrgica y además se pueden lavar. Los cintillos tienen dos botones. Es algo que dará un toque de comodidad, protección, pero en especial actitud para los días que se vienen de reactivación. De tela strech están elaborados los cintillos y los cubrebocas de elástico, cambrela y diferentes materiales que fueron utilizados en otras colecciones. Algunos cintillos son bordados para que sirvan en cualquier ocasión”, explica la creativa de moda.

María del Mar cumplirá 10 años creando y espera celebrar en octubre con un lanzamiento como lo hace anualmente. “Me mantengo con esfuerzo y perseverancia, esta profesión es de actualizarse y pensar mucho, de cómo llegar con estrategia a muchas personas. Pero sobre todo con gusto y estilo. Pienso hacer que estos dos meses que han sido difíciles y parados para todos, terminen y que gane el deseo de salir adelante”.

A los diseñadores esta pandemia les ha afectado porque fue inesperada para todos “yo como muchos tendremos que reinventarnos y ajustarnos a la situación, ya no habrá fiestas, reinados o eventos. Nos damos cuenta que la moda no es solo vanidad, es un campo muy extenso, muchos están atados a ella indirectamente. La alta costura tendrá su pausa por el momento y lo prêt-à-porter será una opción, el ingenio la salvación y el costo la solución”, dice María del Mar.

Tiene un emprendimiento de cocina: Mar cocinando, el cual creó en el primer mes de aislamiento. “No puedo quedarme quieta viendo solo TV y sin sentirme útil, hago recetas de mi abuelita (Blanca) que era la típica abuelita que nos engreía cocinando de todo. Me enseñó desde muy pequeña a cocinar, preparo tortas de maduro y las entrego todas las semanas. Disfruto del arte culinario. Soy mamá y papá de mi hijo, Boíta. No puedo darme el lujo de parar, así sea en cuarentena".