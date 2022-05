Manuel Turizo ahora canta bachata

“Soy melómano, escucho todo tipo de música y eso me inspira a crear cosas diferentes. Me encanta poder presentarles este tema y poder acercarme a los amantes de la bachata, yo soy uno de ellos”, dijo Manuel Turizo sobre su nuevo sencillo titulado La Bachata con el que confirma una vez más que en la actualidad, como artista, se puede explorar muchos géneros y no encasillarse con uno.

El colombiano escribió esta canción junto a Edgar Barrera, Andrés Jael Correa, Juan Diego Medina y Miguel Andrés Martínez. Tiene una letra muy romántica, pero que cuenta una historia de desamor sobre un chico que recuerda a un gran amor que perdió.

El videoclip, grabado en Miami, contiene imágenes inéditas de la niñez de Manuel, combinadas con una vibra de los años 90 que incluye una carpeta llena de CDs de música, un discman y los característicos audífonos noventeros.

Turizo estuvo en Quito ofreciendo un show gratuito por el feriado del 24 de mayo, y el fin de semana pasado, apareció como invitado sorpresa en el quinto show de Tini en el Hipódromo de Palermo en Buenos Aires. Los artistas interpretaron por primera vez juntos y en vivo, Maldita Foto, un sencillo de la argentina.