En 2019 y parte del 2020, 'Tusa', la canción de Karol G se convirtió en la más escuchada y cantada literalmente por todo el planeta. Además de tener un sonido y una melodía pegajosa, la letra fue lo que más conectó con el público.

¿La razón? Suponemos que cantarle al desamor es una de las temáticas que más atraen, pues la gente lo hace desde y con el corazón. Fue justamente durante la conversación que mantuvo EXPRESIONES con el cantante Mando, donde se tocó esta idea y se sumó a la teoría, asegurando que a los latinos les encanta el despecho.

Todo esto viene derivado del eje principal de la entrevista: relatarnos cómo empezó su relación amorosa con el regional mexicano, un género que cautiva a la audiencia justamente por ese sentimiento que tienen sus líricas e interpretaciones vocales y que regularmente hablan de esos amores truncados.

Hoy, el nacido en Monterrey celebra y se siente satisfecho de haber podido llegar al sonido que siempre había buscado e imaginado en su cabeza. Este vino en 'Hasta que llegaste', su tercera producción discográfica en la que mezcla el regional con el pop.

“Al final del día, mi motor siempre ha sido la música. El hecho de que el público y los medios de comunicación identifiquen eso que musicalmente yo he querido hacer desde hace tiempo me hace sentir muy bien. Me da mucho gusto que lo reconozcan justo ahora que se ve esa nueva ola de un regional mexicano más moderno”. Mando

La entrevista

Este cantante regiomontano de 24 años ha tenido una interesante carrera que inició hace siete años con 'Este momento', un disco en el que incluyó temas de amor y desamor y en el que predominan los géneros pop, R&B y ritmos latinos.

¿Qué significa el regional mexicano para una persona nacida en Monterrey?

Antes de la llegada de las plataformas digitales, Monterrey era una ciudad que tenía mucha exposición de la música anglo. Pero al mismo tiempo de la música nativa, por así decirlo, que viene a ser el regional mexicano en todos sus géneros como el grupero, el norteño y la cumbia, muy característicos de México. Mi primer acercamiento fue con este último, específicamente con Los Kumbia Kings una banda que desde bien chiquito me encanta. Ellos, de alguna manera, hicieron que con sus canciones yo conectara completamente con lo que hacían. Su concepto y su música me cautivaron mucho porque eran bien diferentes. Una cumbia distinta y moderna. En tanto fui creciendo y madurando, me di cuenta del poder de las letras del regional mexicano. Creo que es un género que tiene como requisito -o es una característica muy propia- tener una buena letra que impacte.

Desde que decidiste dedicarte a la música profesionalmente, ¿supiste que querías cantar este género?

Cuando empecé era más pop definitivamente, pero siempre supe que quería que mi música sea un reflejo de mí y que el público, al momento de escuchar mis canciones, identificara que es música mexicana o que, al menos, viene de México. Siempre he buscado globalizar las tradiciones y la cultura con la que yo crecí. Definitivamente desde el principio era mi visión, pero no se veía tanto en la música hasta ahora.

Ahora vemos que grupos como Los Ángeles Azules están haciendo colaboraciones con artistas urbanos como Nicki Nicole. Tú, que estás dentro de ese movimiento, ¿cómo lo percibes y que significa esta apertura?

Para empezar, uno jamás pensaría escuchar a un cantante regional mexicano haciendo una colaboración. Eso es algo que hace cinco años yo te diría que ni de chiste pasaba. Son muy de su línea, no se salen. Pero ciertos artistas del regional se empezaron a tomar esos atrevimientos hasta que llegó un punto en el que se convirtió en un momento imparable y empezó a tener esta modernización y estas fusiones con subgéneros. Eso ayudó a que se expusiera mucho más. Esto también me abre a mí, y a los nuevos artistas, la puerta de hacer featurings sin que se vea raro.

¿Qué has aprendido de tus discos anteriores que hayas puesto en práctica en 'Hasta que llegaste'?

En un principio sonaba más pop porque mi identidad no la tenía bien identificada y era lo que más escuchaba en ese momento. El primero suena más popero y electrónico. 'Ven báilala', el segundo, marca definitivamente esta transformación. Comienzo a meter más instrumentos como el acordeón y el sonido es más latino. Siempre estuve buscando sonar más global, pero que se identificara que soy de México. Y en 'Hasta que llegaste' consolidé esa identidad que ya había venido desarrollando y trabajando, es una fusión entre pop y regional mexicano que es lo que a mí me caracteriza. Vocalmente me siento súper maduro y donde quisiera estar pero, obviamente, siempre pensando en crecer.

Con Sudamérica en la mira

Mando asegura estar muy contento de saber que su música está llegando ya a Ecuador. Sus fanáticos se lo hacen saber a través de mensajes en redes sociales.

Aunque la situación sanitaria no le ha permitido viajar, revela que para el próximo año ya tiene planeado visitar países como Argentina y espera que Ecuador se una también a la lista.