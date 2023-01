'Cairo' fue la última canción que presentó Karol G en noviembre de 2022. A partir de esa fecha, la colombiana estaba en silencio, musicalmente hablando, y ya al fin sus seguidores saben el porqué.

Y es que ayer, 25 de enero de 2023, la paisa enloqueció las redes sociales al subir un video a su cuenta de Instagram. Pero no es cualquier clip, se trata del primer teaser de lo que será su próximo álbum de estudio llamado 'Mañana será bonito'.

El video ha causado mucha ternura pues aparecen bastantes niños haciendo de teleoperadores, mientras ella habla con uno porque encontró un papel que decía que si se sentía mal, marcara a ese número. Al final, el niño le dice: "Bueno, señorita, no importa porque mañana será bonito", y ella afirma: “Así es”. Por último, se escucha beats de lo que será su siguiente canción y además, en el que de fondo se oye el ritmo de la canción 'Somewhere over the Rainbow'.

La publicación inmediatamente se llenó de comentarios de colegas de la música y amigos personales de la artista. Uno de los que más destacó fue el de Carla Morrison quien escribió: “Que bonito ser parte de esto contigo reina Karoooooool!!!!!! #mañanaserabonito”. Con ese comentario ya se confirmó una de las colaboraciones que tendrá el disco.