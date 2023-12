Antes de viajar a Tailandia, Denisse Molina le comentó a EXPRESIONESque su mamá, Mariana, les tenía fobia a los aviones. “Eso se debe a una mala experiencia que vivió en un viaje a China. Desde entonces tiene problemas para volar, además son muchas horas. Cuando va a Quito (reside enGuayaquil) es debido a una circunstancia en particular, aunque le cuesta”.

No obstante, la señora perdió el miedo, porque ahora está en ese lado del planeta compartiendo con su hija y con sus nietos, Amelia y Bruno. “El amor de madre logró que ella pudiera venir. Se tomó una pastilla tranquilizante y se atrevió a subirse al avión. Se quedará hasta enero. Quiero tenerla todo el tiempo a mi lado, no la dejo ni dormir. Ha estado en la India, en China con mi hermana Mariela y ahora enTailandia.Estoy orgullosa y sorprendida porque ha tenido que tomar muchos vuelos”, cuenta la comunicadora.

Madre e hija en la India. Cortesía

'La Potra' sin miedo a operarse

Desde que Allison Carrillo llegó a RTS ha tenido cambios y nos referimos a lo físico. Se ha hecho algunos retoques en el rostro: ‘lipo’ de papada, rinoplastia y bichectomía. Cuando el año pasado la entrevistó EXPRESIONES, dijo que en algún momento volvería a ingresar al quirófano porque quería hacerse el cambiazo: abdomen, pechos y más. Aparte ha perdido peso. Por los vientos que soplan, está considerando, tal vez más pronto de lo que nos imaginamos, someterse a nuevos arreglos estéticos.

“No diré nada, pero habrá señales. Si me toca ir al quirófano, lo haré porque soy mamá, he parido dos veces, siempre quedan ciertos gorditos que no son fáciles de eliminar. Entreno todos los días, me encanta el ejercicio, tal vez me haga una ‘lipo’. Siempre hay que mejorar algo, sobre todo cuando se está en pantalla”.

Sus compañeros de labores han notado también el cambio que Allison ha dado en todos los sentidos. Antes vestía ropa ajustada; ahora trata de lucir más acorde con un informativo.Quiere verse regia.

