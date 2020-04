Maluma no ha podido guardar el secreto y decidió filtrar una pequeña parte del vídeo de su tema ADMV en redes sociales, con el propósito de anunciar la fecha de estreno para que sus fans no se lo pierdan. A partir de mañana jueves 23 de abril, a las 18:00, estará disponible en la plataforma YouTube, seguido de Spotify.

Aunque el cantante no ha revelado que significan las siglas ADMV (¿amor de mi vida?), por las imágenes, los fanáticos suponen que el clip podría tratarse de un tema romántico.

No me pude aguantar y el video sale el jueves a las 6 PM E.T. Por youtube #ADMV que nerviossssss están listos??

(Maluma)