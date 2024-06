Maluly Valdivieso y Jimmy Jairala  se volverán a casar

En 2007, la exactriz Maluly Valdivieso y el político Jimmy Jairala se divorciaron tras 8 años de matrimonio, durante los cuales tuvieron 4 hijos. Sin embargo, la fuerte conexión que desarrollaron como padres y amigos perduró. Incluso después de que Maluly tuviera otra relación y diera a luz a su quinto hijo, Jimmy lo cuidó con el mismo amor y dedicación que a sus propios hijos, reafirmando su compromiso con la familia.

Por eso y más, retomaron su historia de amor en 2021 y, como ya ha pasado tiempo, quieren formalizarla contrayendo nuevamente matrimonio en septiembre.

-Aunque dejó la televisión hace muchos años, el público sigue pendiente de su vida y de lo que hace

Cuando entras al medio es complicado salir. Yo actué muchos años, hice conducción de televisión y animación. La gente me recuerda con mucho cariño y no me creo famosa ni nada, pero sí siento que aún me recuerdan con cariño. El público no permite que nos alejemos del todo porque cualquier cosa que publiquemos, eventos con marcas o familiares, están pendientes y lo agradezco.

Jimmy Jairala cada mañana locuta en su programa radial. CARLOS KLINGER

-Se muestra activa en redes sociales

Mis redes sociales no son tan comerciales, sino más personales y familiares, y eso me gusta porque la gente se identifica con las cosas buenas o malas que nos pasan, y eso es lo que nos humaniza. No me gusta estar ni muy cercana ni distante al público que nos quiere tanto, sino decirles que lo que ellos pasan, de pronto nos pasa a nosotros.

Muestra su vida familiar en redes sociales

-Es cierto, incluso ha realizado más de una publicación en la que demuestra que se lleva muy bien con las novias de sus tres hijos

Amo a mis nueras, la vida no me dio hijas, pero ahora me ha dado unas lindas chicas, estudiosas, trabajadoras, profesionales, tranquilas, de bonitas familias. Los chicos han sabido elegir bien y yo digo que hemos armado un bonito equipo. Son jóvenes todos, pero con el tiempo nos hemos conocido, las chicas son lindas y muy acolitadoras.

-En redes sociales la llaman suegra, pues sus hijos se roban suspiros...

A mí al principio me costaba el tema de los niños con las novias, les decía que no quería conocer a nadie, que no me lleven a nadie, pero han sabido elegir y eso es importante. Las tres novias de mis tres hijos son lindas: Kayla Jaime, Samia Álava y Alejandra Icaza son lindas chicas.

-Samia es una patinadora profesional, incluso se ganó la medalla de oro en la World Artistic Internacional Series, ¿será que también la vemos patinar a usted?

Le digo a la campeona que debe llevarme a patinar. Yo patinaba de niña, pero ahora tengo 46 años, me caigo y no es lo mismo, aunque no lo descarto.

Su boda con Jimmy Jairala

-¿Es cierto que se casará con Jimmy?

Claro, me tengo que volver a casar, es lo que hay que hacer. Tenemos una relación formada, estable, vivimos juntos, tenemos un hogar con el bebé más pequeño, volvimos a ser un hogar y es lo que toda la vida he deseado. La vida nos volvió a unir. Uno cuando está con alguien tiene que formalizar. Somos casados por la iglesia, y ahora hay que hacerlo ante un juez legalmente.

-Pero, ¿hubo propuesta de matrimonio? ¿Cómo fue?

Don Jimmy, ¿el anillo pa’ cuándo? Va a ser algo muy íntimo porque nuestras familias son muy grandes: sus papás, mis papás, sus hermanos, los míos, nuestros hijos más testigos. No va a ser algo tan grande, va a ser íntimo. Ya tuvimos nuestra fiesta grande, hemos tenido muchos compromisos y cosas mediáticas, pero esto va a ser muy nuestro, probablemente en septiembre.

-¿Qué cree que primó en la relación, como para volver a formar un matrimonio?

Indiscutiblemente fue que nunca nos dejamos de querer, eso parece ser que fue la médula del tema. Estuvimos divorciados y pensamos que no nos volveríamos a encontrar como pareja, pero como padres y amigos siempre estuvimos, manejábamos el mismo idioma, hablábamos de lo mismo, nunca nos alejamos. En medio de todo eso, pienso que el cariño, el respeto y la admiración no se terminaron. En un momento nos quedamos mirando como en una película y dijimos, ¿por qué no? Porque nunca nos fuimos. También fue el niño pequeño que llegó como una pieza clave para encajar todo.

-La presidenta del Parlamento Andino, Cristina Reyes, se casó de rojo, ¿usted piensa en otro color o se va a inclinar nuevamente por el blanco?

Me probé mi primer vestido y me quedó, me cerró, pero no creo que me vuelva a casar de blanco o con corona, aunque seguramente tendré un vestido muy bonito, me lo hará María del Mar Proaño, mi gran amiga y diseñadora. Soy muy tradicional y será apegado a eso.

