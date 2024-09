Maggie Smith: talento más allá de Harry Potter y Downton Abbey

Maggie Smith falleció pacíficamente en el hospital la mañana del viernes 29 de septiembre, según anunciaron sus hijos. Nacida en Ilford, municipio londinense de Redbridge, falleció en Londres rodeada de los suyos.

La legendaria actriz británica, de 89 años, conocida por su semblante particular y su carácter reservado, vivió sus últimos momentos acompañada de sus amigos y familiares. Presentes estaban sus dos hijos y cinco nietos, quienes declararon estar devastados por la pérdida de su "extraordinaria madre y abuela".

El cine reconoció su talento

Considerada una leyenda del cine y el teatro, Maggie Smith ganó dos premios Óscar: el primero como Mejor Actriz Principal por The Prime of Miss Jean Brodie (1969), y el segundo en 1979 como Mejor Actriz de Reparto por California Suite. Además, fue nominada en cuatro ocasiones a los premios BAFTA.

Entre sus otras destacadas actuaciones se incluyen Furia de titanes (1981), junto a Harry Hamlin y Lawrence Olivier; Hook (1991), con Robin Williams, Julia Roberts y Dustin Hoffman; Sister Act (1992), junto a Whoopi Goldberg; Té con Mussolini (1999), junto a Judi Dench, Cher y Lily Tomlin; El exótico Hotel Marigold (2012), junto a Judi Dench y Dev Patel; y The Lady in the Van (2015), con Alan Bennet y Alex Jennings.

Popular entre las nuevas generaciones

A pesar de su extensa carrera, el nombre de Maggie Smith es especialmente conocido entre las nuevas generaciones por su papel como la profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter (2001-2011).

En sus últimos años, volvió a la pantalla para interpretar a Violet, la condesa viuda de Grantham, en la exitosa serie británica Downton Abbey, que debutó en 2010 en la cadena ITV.

