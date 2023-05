Antes de la pandemia, Maggie Flores, hija de Daniel Flores, regresó a la música luego de una larga ausencia de los escenarios por dedicarse a criar a su hijo, Sergio Jr. La felicidad le duró poco, ya que la crisis sanitaria la hizo encerrarse, sobre todo, porque su esposo, Sergio Plaza, quien había sido su mánager, es de la tercera edad. “Tenía un miedo terrible de que yo saliera a la calle y él se contagiara”, dice.

Ahora ha decidido volver a la música, de la mano de la también cantante y de su hermana Lila Flores y cuando el ‘niño’ ya creció, tiene 17 años. Antes de que la intérprete diera este paso debió vencer otros obstáculos. El año pasado se fracturó la muñeca derecha, se cayó limpiando el patio de la casa.

“Me colocaron 8 clavos y una placa, es la mano con la que hago todo. Me operaron dos veces porque los clavos y la placa los pusieron y luego los sacaron cuando los huesos soldaron. Además, me aparecieron unos miomas en el útero. No podía ni estornudar, enseguida sangraba y estaban adheridos a mi colon.Gracias a Dios mejoré”.

Aunque su pareja Sergio Plaza le dijo que podía continuar con su carrera la primera vez que se retiró, “no quise, solo quería estar pendiente en todo momento de mi hijo. De sus estudios, salud, alimentación... Es vegetariano, no come carne, estudiará para ser biólogo, está en contra de la matanza de los animales. En cambio, yo soy carnívora, él cuida mucho el medio ambiente.

Este año terminará la secundaria, es mi orgullo, no me arrepiento de haberlo dejado todo. Si en algún momento necesitara mi corazón le pediría al doctor que me lo saque para que se lo ponga, ese es el amor de madre. Me costó mucho tenerlo, tuve toxoplasmosis y era infértil. Nunca me quejé y me acerqué más a Dios, todo lo maneja Él y a pesar de los diagnósticos pocos esperanzadores, me regaló un hijo”.

La cantante dice que “mucho material que tenía listo se quedó sin estrenarse cuando mi carrera quedó en pausa, no la exploté y la he activado de nuevo. Mi fuerte son las canciones románticas del recuerdo en ritmo tropical. El merengue 'Así no te amará jamás' que interpretaba Amanda Miguel no lo pude lanzar. Ahora tengo la oportunidad. Existe una generación que tal vez no me recuerda. Tengo unas cumbias de Lisandro Meza que solo faltan sacarlas”.

Con este regreso a los escenarios de Maggie su esposo está feliz, sobre todo, porque la carrera “me la maneja mi hermana. Aquello le da tranquilidad, sabe que estoy en buenas manos, que querrá lo mejor para mí. Él tiene su trabajo y ya no puede disponer del tiempo como antes.

La diferencia entre mi hermana y yo es que ella depende de la música, no es mi caso. No me complico porque sé que para Las Flores (Daniela, Lila y Maggie) siempre habrá una plaza, estamos juntas siempre, el talento lo tengo. No estoy empezando recién, mientras tenga salud, el resto viene con trabajo, no me muero de hambre, si no es en la música, sé cocinar, preparo unos deliciosos bolones con chicharrón”, comenta soltando una de sus típicas carcajadas.