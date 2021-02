Maga Córdova y Martina, la peligrosa: así fue el tras cámara de su nuevo clip

La música puede llegar a convertirse en un superpoder. Ayuda a conectar corazones, calmar angustias y crear consciencia. También a alegrar a quienes la escuchan.

Algo así está sucediendo con las artistas Maga Córdova y Martina, la Peligrosa. La ecuatoriana y la colombiana están uniendo sus ‘poderes’ vocales y talento en un nuevo tema del cual grabaron su videoclip el martes 26 de enero en Guayaquil.

Esta unión musical llega un poco tarde, por asuntos de la COVID-19, puesto estaba preparada para filmarse en 2020, pero todo se atrasó. El tiempo llegó y así las cantantes le dieron vida a Cuando nos encontremos, en medio de varias medidas de seguridad para precautelar su salud y la del staff, además de estar muy contentas por ser el primer proyecto del 2021.

EXPRESIONES estuvo en medio de las grabaciones y pudo captar con su lente varios momentos divertidos de este videoclip que se estrenará en marzo.

Dustin Diamond fallece a los 44 años Leer más

¿Cómo se conocieron?

MC: La oportunidad de colaborar se da por la buena relación entre sus equipos de trabajo. Yo escribí esta canción hace ya algún tiempo y a Marti le gustó mucho.

M: (la interrumpe) No me gustó ¡Me encantó! Fue algo que me daba la oportunidad de hacer algo que no había hecho antes, como trabajar con alguien de Ecuador. Me conquistó la letra de la Maga.

¿Este video coincide con el concepto de su último sencillo Lo mejor de ti?

M: Sí. Esa canción es muy natural. Yo muestro los cuatro elementos naturales y aquí otra vez hay fuego y agua. Yo creo que el mundo está en la misma onda y todos estamos viendo hacia las raíces, hacia dentro. Todo esto lo hace más bacán.

¿Qué viste en Martina que te hizo apostar por ella para hacer este clip?

MC: Este clip tiene marcado el concepto de que los opuestos se atraen. Fuego y agua. Marti tiene una carita muy tierna pero es muy sensual al mismo tiempo. Creo que quedaba perfecto porque tenemos estilos muy diferentes pero nos complementamos.

¿Tuvieron que modificar algo luego de un año de planificación?

MC: No mucho. La verdad nos hemos complicado poco. Han pasado sí muchas cosas y lo único que ha sido como difícil es que todo se haga más apretado.

M: En los arreglos musicales tampoco cambió mucho de su versión original. Es sexy pero no se pasa de la raya. Tiene denbow y viene muy fresca, les va a gustar.

¿Le pusiste algo de afrobeat?

M: ¡Me encantaría champetear un poco pero esta vez no será posible, tiene más el estilo de Maga, algo más pop. Pero sí le voy a enseñar (risas).

Dayanara Peralta y Jonathan Estrada no quisieron esperar más y se casaron Leer más

El proceso materno de Maga

La guayaquileña fue madre el pasado mes de noviembre. La niña se llama Emma y, luego del parto, ha ido retomando su carrera poco a poco. En diciembre presentó el sencillo Como me quieras.

Ella le agradece mucho a sus padres que, a sus 24 años, le ayudan mucho con la crianza de la pequeña y puede ausentarse por trabajo como en este día de la grabación. “La estoy extrañando mucho. Viendo todo el tiempo los videos o haciendo videollamada. Mis papás están muy encariñados y también quieren que siga mis sueños”.

Más del videoclip

En esta producción audiovisual las artistas representan al fuego (Maga) y al agua (Martina). Cada una acompañada de dos bailarines con quienes logran interpretar las cualidades de estos elementos, además de su atracción.

Las grabaciones iniciaron desde las 05:00 hasta casi la medianoche del lunes 25.

Así es Maga

María Gracia Córdova inició su trayectoria musical en la edición ecuatoriana de La Voz.

Su música favorita es el indie pop.

Ha trabajado con Stefano Vieni y Homero Gallardo.

Ella es Martina

La cantante colombiana Marta Liliana López Llorente se dio a conocer a través de YouTube.

Ella combina ritmos tropicales como champeta, cumbia, pop, rock y ritmos electrónicos.

Representó a Colombia en el festival de Viña del Mar en 2019.