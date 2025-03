Mafer Pérez: A punto de volver a ser madre

La actriz Mafer Pérez cuenta las horas para la llegada de su segundo bebé. En días pasados fue su baby shower en el cual ella lució un vestuario de la diseñadora Karla González. Además se hizo una sesión de fotos en la que deja ver su estado y en un video baila muy alegre al ritmo de Jombriel. Al principio no quería comentar sobre su embarazo, luego lo hizo.

Ha disfrutado esta etapa, aunque en las redes sociales no dejan de mandar mala vibra.

Connie Garcés volverá a Noticias de la mañana

La presencia de Connie Garcés en Noticias de la mañana generó revuelo. A pesar de las críticas de sus enemigos, sus seguidores en las redes sociales la apoyan y quieren verla de nuevo en pantalla, incluso pidieron que la contraten en RTS. Fue de invitada. El productor Mario Naranjo está haciendo cambios y desea incluir algo de farándula. Irá al matinal el lunes 17 de marzo.

La Caramelo se atreve a cantar

Alejandra Jaramillo no es cantante, sin embargo se atreverá a cantar en la Teletón USA 2025, el sábado 22 de marzo. Existe un objetivo: recaudar fondos para niños con discapacidad. El que no canta, no encanta, así se llama el reto. ¿Saldrá airosa? Las críticas en las redes sociales no dan tregua y los famosillos están expuestos a ellas de forma constante.

Carlos José Matamoros asegura seguir con su novia

A Carlos José Matamoros ya no se lo ve con su nueva novia Diana Carrera porque los ataques que le hacen son a matar y por esta razón ha preferido no publicar nada al respecto. El presentador siempre aparece con una mujer distinta lo que genera comentarios negativos, dicen que es inestable y más. Asegura que siguen juntos.

