Luego de recibir críticas por su aspecto físico tras su participación en la ceremonia de los Grammy, la cantante estadounidense Madonna (64) se defendió en forma categórica alegando que no tiene por qué pedir perdón. “Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora”, indica en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Cansu Dere: sus fans le escriben a su cuenta de Instagram y no obtienen respuesta Leer más

Recordemos que en la ceremonia de los Grammy del domingo 5 de febrero, mientras Aquiles Álvarez celebraba su elección como alcalde de Guayaquil, Madonna presentó a Kim Petras y Sam Smith. Pero en lugar de centrarse en su discurso -un alegato en defensa de los artistas rebeldes-, las redes sociales se inundaron de cuestionamientos por su aspecto físico, en especial el estado de su cara por sus diversas y evidentes operaciones estéticas.

“He sido degradada por los medios desde el principio de mi carrera. Entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años”, expresa.

Paco Rabanne: su casa fue asaltada en Francia Leer más

La diva del pop también afirma que los planos de cerca de las fotos que le hicieron habrían distorsionado “la cara de cualquiera” y considera que, una vez más, se ve “atrapada por la discriminación por la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos”. Un mundo que, según ella, “rechaza celebrar a mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen teniendo determinación y siguen siendo trabajadoras y aventureras. Como decía Beyoncé: ‘No me romperán el alma’”.