Madonna: fallece su hermano mayor

Anthony Ciccone, hermano mayor de Madonna, tenía 66 años y falleció el domingo 26 de febrero, por causas que todavía no se han dado a conocer. Así lo confirmaron algunos medios estadounidenses, como Page Six y Fox News.

Hasta el momento, la reina del pop no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, pero se sabe que entre ambos no había una buena relación desde hace muchos años. Fue en 2018 cuando Anthony, quien vivió por más de siete años en las calles, aceptó tener un problema con el alcohol y las drogas y aceptó la ayuda que le ofrecía su familia, con quienes pasó esa Navidad.

Christopher, el cuarto hermano de la familia Ciccone, confirmó el pasado 24 de diciembre al diario británico The Sun que Anthony se recuperaba de sus adicciones.

Aunque Madonna había querido apoyarlo en varias ocasiones, él nunca aceptó. “Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja”, aseguró el ahora fallecido en una entrevista en 2011 a The Michigan Messenger, además de afirmar categóricamente que nunca aceptaría su dinero.

El músico Joe Henry, casado con Melanie, otra hermana de la reina del pop, fue quien dio a conocer la noticia en redes sociales. “Mi cuñado salió del plano terrenal esta noche. Lo conozco desde los 15 años. Anthony era una persona compleja y Dios sabe que tuvimos nuestras desavenencias, pero lo amaba como a un hermano. Los problemas desaparecen y la familia permanece. Adiós, hermano. Quiero pensar que Dios te está esperando allí arriba para recibirte”, se lee en su perfil de Instagram en tanto que se descubre que Madonna ha dado un 'like'.

Madonna tiene siete hermanos y ella es la tercera. El padre de todos es Tony Ciccone, quien se casó dos veces. La primera, con la madre de la artista, fallecida a los 33 años de cáncer de mama. Luego de aquello, contrajo matrimonio con la niñera de sus hijos, Joan.

De su primera unión nacieron seis hijos. Según ha trascendido, el fallecimiento de su mamá los marcó a todos. En conversación con Ellen DeGeneres, en 2010, la cantante confesó: “Me he llegado a sentir increíblemente sola”.

Si me congelara hasta la muerte, mi familia probablemente no lo sabría o no le importaría. Mi padre sería muy feliz si muriera de hipotermia.

Anthony Ciccone a The Michigan Messenger.