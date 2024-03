Macarena Valarezo sobre Luciana Guschmer: "Es una niña difícil y conflictiva"

La competencia en MasterChef Celebrity Ecuador no solo se vivió en la cocina, sino también fuera de ella, donde dos participantes, Luciana Guschmer y Macarena Valarezo, protagonizaron una enemistad que ha dado de qué hablar.

Durante el programa de televisión, surgieron fuertes diferencias entre Luciana y Macarena, diferencias que persisten hasta el día de hoy a pesar de haber sido eliminadas del concurso. Recientemente, en el pódcast 'Suerte Cruzada', Luciana recordó una anécdota después de grabar el programa en Colombia, donde mencionó un encuentro incómodo en un ascensor que la llevó a ser amenazada por otra mujer del programa.

La identidad de esta persona no ha sido revelada, pero los seguidores de Luciana han especulado que podría ser Macarena, con quien tuvo roces durante su participación en MasterChef. Sin embargo, en una entrevista en 'Agárrate' (Telepremier), Macarena negó ser la persona involucrada y describió a Luciana como "una niña bastante difícil y bastante conflictiva".

“No tengo la más mínima idea, con Luciana no tengo ningún contacto ni allá en MasterChef ni después de MasterChef, me imagino que debió haber sido alguien que ella tanto molestó, no sé”, ante esta respuesta el entrevistador del espacio online de farándula volvió a recordar lo que dijo la tiktoker y la entrevistada sorprendió con su respuesta lapidaria, “es que a Luciana creo que mucha gente tenía ganas de eso (pegarle)... ya se acabó ‘Masterchef’ por suerte”, dijo entre risas.

Macarena Valarezo. cortesía

Además, Macarena se mostró sorprendida al enterarse de comentarios despectivos sobre ella en el pódcast 'De Que Va', donde Víctor Araúz y Álex Vizuete se refirieron a su cabello de manera burlona. A pesar de estas críticas, Macarena se mantuvo firme en su estilo y expresó que se siente cómoda con su apariencia.

"Mira a Macarena yo lo que quiero es peinarla nada más solo quiero eso y fíjate que yo soy un fiel amante de que la gente debe andar despeinada, pero Macarena ya es mucho”, dijo Araúz en el programa. Mientras que Vizuete metió más leña al fuego, “yo siento que el pelo de ella es como los de ‘Lazy Town’ (serie infantil del 2004 ) que eran como de plástico”.

Luciana Guschmer logró entrar al top 7 de los concursantes. CORTESÍA

Sobre estos comentarios, Macarena dijo "¿Quiénes son ellos? Dios Santo, no tengo idea de quienes me estás hablando, pero bueno, este es mi look y me encanta y lo he tenido ya algún tiempo y me siento muy cómoda, disculpa que no sepa quiénes son esos dos chicos, nunca en mi vida he escuchado de ellos, es que realmente es muy diferente la farándula de Quito con la de Guayaquil”, concluyó.

La rivalidad entre Luciana y Macarena ha dejado claro que la competencia en 'Masterchef Celebrity' no se limita a la cocina, sino que también se extiende a las relaciones entre los participantes.

