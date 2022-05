La 'mamá de la mamá' es un especial digital que EXPRESO ha preparado para homenajear a todas esas mujeres que no solo se han lucido tratando de ser las mejores madres para sus hijos, sino las mejores en cada una de las áreas que escogieron para sus vidas: desde la política, el deporte y el emprendimiento, hasta la música.

Hemos acompañado a Luz Pinos desde los inicios de su carrera musical y constatado todo lo que ha alcanzado en estos años de recorrido. Sin embargo, en estos últimos tres específicamente, esta ha tenido un mayor impulso y alcance, convirtiéndola en una de las artistas más importantes de la escena local.

Estefi Wright: “Ser mamá hizo de mí una mejor versión” Leer más

Para ella, el nacimiento de su hijo Matías ha significado un factor de motivación muy importante tanto en lo profesional como en lo personal, pero el mismo crédito se lo da a su equipo de trabajo al que, afortunadamente, se han unido amigos que admira y que sintonizan con su proyecto.

Luz suele compartir algunos de los momentos que vive con su pequeño. Al abrir esa ventana tan cotidiana, muchas mujeres se han sentido identificadas con su rol. “También hay otras que no son madres, pero que se sienten motivadas porque yo lo soy a tiempo completo y, además, artista independiente. Ven una posibilidad a largo plazo de poder ser las dos cosas al mismo tiempo ”, cuenta Luz, según los mensajes que le llegan por Instagram.

Por otro lado, revela que ser madre es algo que siempre soñó pero, cuando llegó el momento, no tenía idea de todas las cosas que cambiarían en su vida, y que no se dice abiertamente. Entre esos cambios señala las estrías en su cuerpo y una variación en su vida social. “Otro ejemplo es que mi carrera tomaría el asiento trasero muchas veces y por un tiempo largo. Ya no puedo pensar solamente en mí ni tomar baños largos. Una mujer nace otra vez cuando se convierte en mamá. Nos toca volvernos a conocer para querernos mucho. Aprender a abrazar los cambios fue y sigue siendo un trabajo interno muy grande para mí. No es fácil un día hacer todo lo que quieres y al siguiente tener en tu vida a alguien que depende cien por ciento de ti para existir”, resalta.

Tres meses después de haber comenzado el 2022, Luz sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se convirtió en portada de la playlist EQUAL Andes, una propuesta de Spotify para resaltar la música hecha por mujeres.

Esto la llevó a estar en las pantallas de Times Square en Nueva York, un momento que compartió en sus redes sociales.

Al volver a recordarlo, lo describe así: “Cuando llegué, sentí que nunca me había ido. Es increíble cómo la vida puede girar y sorprenderte de un momento a otro. Un mes atrás estaba en Guayaquil grabando mi nueva canción y al siguiente estaba de vuelta en Nueva York (mi casa por siete años) con mi bebé, caminando, explorando esa ciudad desde otra perspectiva, viéndome en la pantalla y pensando: ‘No sé exactamente qué viene para mí, pero disfruto cada momento y agradezco’. Sigo trabajando y haciendo lo que más me gusta, abrazando lo que tengo hoy y lo que vendrá”.

En esta charla, también comparte la transición que vive desde que es mamá, rol que la impulsa a diario para convertirse en su mejor versión. Entérese de todo lo que confesó.

La suya es una profesión de constancia y no de rapidez. ¿Qué le recomienda a quien recién empieza?

Que escuche su corazón, que sea auténtico y que practique mucho, mucho. No todo en la vida es negocio y no todo es corazón. La clave para mí es lograr equilibrar las dos.

Y, ¿qué le diría a la Luz de hace cinco años atrás y a la Luz del futuro hablando de temas laborales?

A la del pasado le diría que no le dé mucha energía a lo que no construye. Que practique guitarra y tome clases de piano. Que siga enfocada en su camino, que es único, y que las cosas que sueña están más cerca de lo que imagina. Y a la del futuro, que se arriesgue, que la goce y que la vida es una sola. Nada vale más que la libertad de poder ser y sentir.

La artista junto a su hijo Matías. Cortesía

Su último sencillo, Aquí voy a estar está inspirado en la familia. Usted ha dicho que son ellos quienes ahora son su motor principal en la música. ¿Saber que ahora tiene un amor incondicional que la apoya provoca que las canciones salgan más rápido?

Siento más presión. Además a Mati no le gusta que le cante (risas), pero sí me inspira mucho y le he escrito muchas canciones. Algunas las he terminado y otras no todavía.

Un perfume para mamá Leer más

Se la ha visto en redes sociales con Catalina García, de Monsieur Periné. ¿Hay una colaboración cerca?

¡Me encantaría! ¡La adoro! La verdad es que la conocí en persona hace muy poco, pero nos hicimos amigas muy rápido, siento que la conozco desde hace tiempo. Lo de la colaboración sí lo conversamos y espero que podamos coincidir pronto. Esas cosas fluyen y hay que dejarlas ser.

¿Qué más trae el 2022 para Luz Pinos?

Mucha música, algunas colaboraciones, vídeos, una gira y un EP maravilloso.