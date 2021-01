Lupin: Un Deus Ex Machina entretenido

Recuerdo vívidamente el primer libro que leí completo. Con vergüenza debo decir que fue recién a mis 14 años, sin embargo lo disfruté y terminé muy enganchado con las historias de Agatha Christie y su célebre detective Hercules Poirot. El trasfondo siempre era el mismo: un crimen por resolver que latía a lo largo de todo el libro y un desenlace tan sorprendente como difícil de atinar. Aquello que me maravilló de cada libro que leí de Agatha es cómo construía sus historias con altísima prolijidad, entretejiendo cada personaje y sustentando lo presentado de una manera sencilla, lógica y digerible. No se deba nada por sentado, todo era explicado perfectamente. Por recomendación de varios amigos le di una oportunidad a Lupin, la serie de Netflix que está rompiendo los ratings alrededor del mundo, y en cierta medida me recordó a las historias de Agatha ya que intenta presentarnos una historia enmarañada que se nos invita a resolver junto con los personajes. Sin embargo, hay mucho de Lupin que no me terminó de convencer y aún cuando entiendo el porqué de su gran éxito, creo que muy poco de ello se deba precisamente a la historia que nos cuenta y cómo ésta es resuelta.

Wonder Woman 1984 Leer más

El alma de Lupin está en rebobinar una historia conocida e interpretada hasta el hartazgo. Me refiero a Arsène Lupin, un personaje creado por Maurice Leblanc en 1905. Lupin es un ladrón de guante blanco que, al igual que Hercules Poirot o Sherlock Holmes, está superdotado de inteligencia. Su astucia por cometer sus fechorías y estar siempre un paso adelante de sus enemigos es su mayor encanto. En el caso de Lupin, la serie, el personaje es usado como inspiración de Assane Diop (interpretado por Omar Sy) para desenmarañar otro misterio, uno que marcó su vida: el suicido de su padre. Assane se embarca en llevar a cabo un plan que ha venido cocinando durante toda su vida y en el que llegará hasta las últimas consecuencias para dar con la verdad. El desarrollo de la serie es episódico, y aunque cada historia termina y cierra en cada capítulo se siente una conexión orgánica con una trama principal que se nos va revelando poco a poco.

Entre los puntos positivos de la serie debo subrayar dos que me han parecido son la razón del éxito de Lupin. En primer lugar, su protagonista. Y aquí no me estoy refiriendo precisamente al personaje sino al actor. Omar Sy es magnético en cada escena. Su impronta y carisma llenan la pantalla cada vez que aparece y, debo aceptarlo, es muy difícil sentir animadversión por cualquier personaje que él interprete. Su capacidad actoral no es grandilocuente pero aquello que le falta en interpretación le sobra en simpatía. Siempre es refrescante verlo en cada escena. En segundo lugar, creo que el éxito de Lupin está en su frescura y ligereza. Es una serie entretenida, llena de gags, acción y fantásticas resoluciones. Es un perfecto pasatiempo para llenar una tarde aburrida.

Sin embargo, en mi opinión pesan mucho más los puntos negativos de Lupin. Y aunque son muchos todos se reúnen a una misma causa: el excesivo uso del recurso deus ex machina. ¿A qué me refiero? Un deus ex machina consiste en la resolución de un problema o conflicto dentro de una trama sin ninguna explicación o sustento, simplemente “porque sí”, simplemente porque “es necesario” para la resolución de un problema o simplemente porque “el protagonista nunca pierde”. En este sentido, es común encontrar deus ex machina en películas animadas donde es muy común desafiar la “normalidad” de nuestro universo para la consecución de una trama. Pero el abuso de este recurso en series live-action desemboca en algo negativo: el desinterés.

En Lupin, el protagonista sale airoso en muchas ocasiones, quizá demasiadas, sin darnos mayores explicaciones al respecto. Al principio, esto puede parecer encantador y atrayente pero luego, cuando el dramatismo de la historia debe imponerse, se pierde y flaquea ya que no es creíble. Un personaje que resuelve sus conflictos basado en los elementos que la serie le confiere, en lugar de hacerlo por sus propios medios, se vuelve lejano y con el tiempo inverosímil.

— Atención: Spoilers en el siguiente párrafo, si no quieres leerlos sáltalo y continúa al siguiente —

Me explicaré con un par de ejemplos, entrando en el terreno de los spoilers pidiendo las disculpas del caso. Existe un momento en la trama en la que Assane le roba a una millonaria anciana en su casa. Ya de por sí es poco creíble que la anciana le confiera estas pertenencias a un supuesto policía sin uniforme, sin embargo luego la misma anciana lo encuentra en un restaurante y en lugar de exclamar, llamar a la policía y aprenderlo de inmediato su reacción es quedarse impávida y ver como Assane “trota” para escaparse.

En otro momento, cuando los detectives están a punto de aprehender a Assane a la salida de un tren, en lugar de enviar a los policías a buscarlo con su foto lo hacen únicamente basados en un mensaje anónimo y una descripción de su vestimenta (enviado por el mismo Assane que mágicamente descubre el número de teléfono de dicho detective), permitiendo que Assane escape y su perseguidor sea el detenido.

— Fin de los spoilers —

‘La fractura del siglo’, un festival de cine donde prima el dolor y la memoria Leer más

Lupin es una serie entretenida con un personaje carismático. Habrá quienes busquen en sus horas de ocio este tipo de producciones y aquello es completamente válido y respetable. El entretenimiento es subjetivo y, siempre lo repito, eso es lo que más me atrae de este mundo: la diversidad y el respeto por el gusto ajeno. Sin embargo, para este servidor, la serie ha descuidado los detalles y la siento inverosímil, volátil y forzada. Tanto se ha abusado de este descuido que se manifiesta hasta en las pequeñas cosas, como cuando Assane y su hijo están, ambos con control en mano, jugando un videojuego (Horizon Zero Dawn) que no es posible jugar entre dos personas al mismo tiempo. Esto se me hace muy difícil perdonar y sobrellevar en función de continuar con la historia y cada fantástica resolución de Lupin en lugar de entretenerme me cansaba más y más.