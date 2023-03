De acuerdo a la revista Diez Minutos, el cantante mexicano Luis Miguel podría ir a prisión debido a que tiene una demanda por parte de Aracely Arámbula, madre de sus hijos Miguel y Daniel, por no hacerse cargo de la manutención de los chicos desde el año 2019.

Ahora, se revela cuál es la situación legal por la que atraviesa el intérprete de La incondicional a causa de este tema.

“Es completamente falso que Luis Miguel tenga orden de aprehensión en México; absolutamente imprecisa la información que este portal español dio”, aclaró Guillermo Pous, abogado de Arámbula, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

“Es correcto, existen acciones legales, pero la fecha tampoco es precisa. El señor Gallego dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre de 2019, es decir, ese fue el último mes en el que cumplió las obligaciones a favor de sus hijos. Y es entonces que se ha pretendido negociar, se tuvo contacto con el involucrado, pero en ningún momento accedieron”.

Respecto a las cantidad de 250,000 dólares, que se menciona no ha pagado de pensión el Sol de México, el letrado también desmintió dichos datos. “No es una información que a mí me corresponda dar. Además, me parece, por completo, delicado que se pretenda dar a conocer cualquier tipo de dato de estos”, advirtió. “No conozco la cifra que esté precisando la revista Diez Minutos, pero, de cualquier manera, no ha sido pública ninguna cifra”.