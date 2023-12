Luis de Llano apoya iniciativa de ley a favor de los hombres

Pese a que Luis de Llano perdió una de las instancias del proceso que inició Sasha Sokol, el productor aseguró que ha sido víctima de esta controversia y por eso está a favor de la iniciativa de Ley Magno. Esta busca condiciones equitativas entre hombres y mujeres ya que, supuestamente, ellos resultan afectados en algunas ocasiones.

La sentencia a favor de la cantante podría marcar un precedente para las mujeres que fueron agraviadas por delitos que prescribieron. De Llano asistió al Senado para mostrar su apoyo a esta iniciativa de ley debido a que, según él, ha sido perjudicado por ataques solo por ser exitoso.

Pese a que en ningún momento mencionó a Sasha, dio a entender que su denuncia ha causado que él y su familia sean víctimas del odio de personas externas al caso.

El productor fue acusado de abuso por presuntamente mantener una relación con ella cuando tenía 14 años de edad. “Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no solo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género, son dañados por unos cuantos”, dijo Luis de Llano.

Agregó que también está a favor de esta iniciativa porque, si se llegara a aprobar, no permitiría que ciertas acusaciones sean hechas sin contar con las pruebas y que no sea mediático.

“Y para que no se permita una acusación sin fundamento, sin pruebas, que el juicio no sea social ni mediático, sino legal, que nos reconozca como mexicanos y mexicanas adultos”.

