María Cecilia Botero: "Sigo con ganas de retirarme"

La actriz colombiana María Cecilia Botero (68) que le prestó su voz a la abuela Alma Madrigal, de 'Encanto', la película de Disney, debutó en el cine en 1972 en 'María', junto a Fernando Allende.

No recuerda la primera vez que vino a Ecuador, lo que tiene claro es que estuvo en Quito. Se define como una mujer alegre. “Soy agradecida con la vida”. Sus colegas no comprenden porque no se pinta el cabello. Lo tiene totalmente blanco. “No le veo sentido. Los papeles que ahora interpreto son de madre y abuela. Ha sido una completa liberación, no pierdo el tiempo en la peluquería. Mis años son bien vividos”, dice entre risas.

Confiesa que ha considerado dejar la actuación. “Sigo con ganas de retirarme, pero siempre aparece un nuevo proyecto. Lo que me salvó fue la cinta 'Encanto'. Ya he hecho de todo, cine, teatro y TV, he estado en talk shows y comedias, he encarnado a buenas y villanas. Prestar la voz a la abuela Alma me hizo pensar. Dios sabrá. Hubo un momento en que no pasaba nada. Creí que para mí existían menos roles por la edad”.

No es en lo único en lo que ha participado. “Estoy en la segunda temporada de 'La venganza de Analía'. Soy la mamá de Pablo, el protagonista, y en 'La primera vez' soy la abuela. En Colombia, la telenovela siempre ha sido la estrella, en otros países no tanto. Ahora hasta los grandes actores hacen dramatizados. El 2023 lo terminaré trabajando y empezaré el 2024 de la misma forma. Es una bendición tener platita en el bolsillo”, comenta entre risas.

Aprovechó su estadía en la ciudad para comer rico. “Amo hacerlo”. Estudió antropología mucho antes de ser actriz. Hija del maestro Jaime Botero Gómez. Sobrina de Dora Cadavid. Estuvo casada con el argentino David Stivel, quien falleció y es madre de Mateo.

En Guayafest. Juan Faustos

Telenovelas

'Caballo viejo', 'Lorena', 'Nuevo rico, nuevo pobre', 'Muñoz vale por 2', 'Las hermanitas Calle', 'Enfermeras' y 'La venganza de Analía'.

