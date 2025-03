Luis Antonio Ruiz: Los amigos y colegas lo apoyan

Me pica la lengua . El comunicador atraviesa una crisis en su salud

La salud de Luis Antonio Ruiz atraviesa por un delicado momento. Ya no es parte de la revista En contacto, de la que se despidió con visible pesar. “Tengo que anunciarles que tengo otra enfermedad, ya no en el ámbito físico, pero sí, en el ámbito espiritual, en el ámbito anímico, a la que tengo que darle cara para poder seguir”. No dio un diagnóstico.

Tras aquella declaración, EXPRESIONES conversó con el comunicador y solo dijo: “Tengo una situación anímica, es decir sicológica. Mi doctora me dijo que vaya suave y de repente como hace seis años estaba abarrotado de trabajo y responsabilidades”. Se mantendrá en We Canal y en WQ radio. “Aquello me relaja”, añadió.

Sus amigos y colegas se han manifestado. Carlos Julio Gurumendi comentó: “Lo considero como un hermano por tantos años de trabajar juntos en TV y radio. A pesar de lo que se nos presente en la vida siempre debemos sonreír. Si fue un guerrero para luchar y combatir el cáncer hace seis años, que Dios le dé esa misma fortaleza para enfrentar lo que se venga. La mejor medicina es la oración y con fe saldrá de esta situación. Puede contar conmigo”.

El presentador Henry Bustamante, con quien compartió en el segmento comunitario en la revista de Ecuavisa, indicó: “Luis Antonio es un referente del periodismo nacional, le dije que fue un honor haber compartido pantalla con él, y conocer su esencia. Lo caracteriza su pasión para comunicar, pero también esa calidez y generosidad que pude experimentar en estos meses trabajando juntos. Despedirlo nos llenó de nostalgia porque logró compenetrarse muy bien en la familia de En contacto. Sabemos que es por su salud, en este momento es vital que la ponga en primer lugar y se enfoque en lo único que interesa, su bienestar”.

Con Paúl Tutivén son amigos desde hace más de 16 años. “Nuestra amistad inició en Teleamazonas cuando fuimos compañeros. Estoy para apoyarlo en cada paso. Los momentos difíciles son solo temporales. Tiene el poder de superarlo, su familia y amigos lo quieren, son ese motor para que salga adelante. El escenario en el que se encuentra será superado con la convicción que es un guerrero de Dios. El cáncer fue su batalla y lucha, eso demostró lo fuerte y valioso que es. Tiene el potencial para lograr grandes cosas”. Con Paúl son compañeros en We Canal y en WQ.

Se meten con la hija de Carolina Jaume

Carolina Jaume no es santo de la devoción de muchos. Siempre está metida en una polémica diferente. Una de las más recientes es otro pleito con Rayo (expareja de la actriz). Se habla incluso de un proceso legal. Cualquier problema que exista, sus enemigos no deben involucrar a su hija, Rafaela Pimentel, quien ha salido salpicada en unos supuestos comentarios de Melina Pico en los que se habría burlado del físico de la chiquilla, la que pidió respeto en las redes sociales. No hay que meter a los chicos en líos de adultos.

