Luis Aguirre Ford, quien padece leucemia mieloide aguda, necesita que familiares, amigos o cualquiera que esté dispuesto y apto done sangre en el hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS SUR) para hacerle transfusiones.

Para ello se requiere ser mayor de edad, no haber bebido alcohol en las últimas 48 horas y no haberse hecho tatuajes en al menos un año. Además, no haber padecido enfermedades como la hepatitis.

El actor y director formó y trabajó con mucha gente, él espera que ahora le den la mano. No basta con solo lamentarse. Dicen que en las dificultades se conocen a los amigos.

En las buenas y en las farras, todos están. “Estoy debiendo 16 pintas de sangre, ya no me quieren dar más”, dice Lucho a través de un video que envió. El horario de atención es de 07:00 a 18:00.

Fue a fines del año pasado cuando se conoció sobre su enfermedad. El tratamiento es largo y costoso. Luce muy delgado y no ha perdido el cabello ni el buen ánimo. Aunque han existido momentos de depresión, mantiene su fe en Dios.