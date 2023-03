Empezó la cuenta regresiva para poder a Louis Tomlinson en la gran pantalla. El ex One Direction, que empezó su carrera solista en 2016 luego de la separación del cuarteto, está de promoción de su segundo álbum y este incluye una película de su úlltimo tour.

Este filme, de corte documental, lleva por nombre 'All Of Those Voices' y se estrenará el 22 de marzo en Ecuador, según la información de complejos de cines locales. Y aunque esta ofrezca al público una mirada íntima y descarnada sobre la vida y la carrera del artista inglés, también muestra parte de su más reciente gira 'Faith In The Future 2023 Tour'. Sin embargo, sus fans locales no quieren quedarse solo con verla por la gran pantalla.

Sofiane Pamart: “Es hora de ir más allá de ciertos estereotipos” Leer más

Actualmente el show tiene fechas programadas por Asia, Europa y Estados Unidos. Y aunque Sudamérica no está confirmada aún esperan que los empresarios locales se fijen en su petición en redes sociales.

Por esta razón han movido en redes sociales la etiqueta QUEREMOS A LOUIS EN ECUADOR, con la que han logrado llegar a los temas en tendencia de Twitter. El más alto fue el cuarto puesto.

Varias horas después, la frase QUEREMOS A LOUIS EN ECUADOR se mantiene en las tendencias del país ubicándose en el puesto 4 🥹✨ pic.twitter.com/iZgIpWx0JJ — Louis T Ecuador 🇪🇨 (@LouisTEcuador) February 28, 2023

Entre los tuits han mostrado algunos de los recintos que tiene el país para poder recibir el show. No quieren quedar fuera de esta experiencia. Cabe recordar que One Direction nunca vino al país, y tampoco su exintegrante Harry Styles, con su gira Harry's house del 2022, solo pasó por Colombia y Perú.