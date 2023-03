La música clásica está en la cabeza de las personas como parsimoniosa, formal y quizá elitista. Pero romper estos conceptos y estereotipos es una de las motivaciones del pianista francés Sofiane Pamart. A sus 32 años, lleva toda una vida con este instrumento. Fue en la infancia cuando sus padres descubrieron su oído absoluto, cualidad artística que le permite tener la capacidad de reproducir una nota sin ninguna referencia. Con una formación en conservatorio por 15 años, fue en el 2019 cuando lanzó su primer disco.

Su estilo al vestir, al igual que sus conciertos, tienen más similitud con un espectáculo de reguetón que un concierto clásico. Además, es muy cercano a la escena del rap y el hip-hop francesa, por lo que ha compuesto varios temas para artistas de su país.

Actualmente está de gira con su más reciente disco Letter, con el que ha visitado varias ciudades de Sudamérica y el resto del mundo. Sus números en plataformas digitales lo ponen como uno de los más escuchados del planeta en su género, con más de millón y medio de reproducciones mensuales.

Sofiane visitará Ecuador en dos fechas. En Guayaquil la cita con Piano King es el 4 de marzo en el teatro Sánchez Aguilar, a las 20:00. Mientras que el domingo 5 de marzo será en Quito.

¿Hay algo en nuestro tiempo que supere a grandes nombres como Beethoven?

Beethoven es un artista excepcional como Chopin y Mozart y son algo sagrados, los quiero mucho, pero no los considero dioses. Sinceramente, me hubiera encantado compartir un momento con ellos.

¿Qué tan fácil es aproximar la música clásica al rap?

Para mí fue fácil mezclar la música clásica con el rap porque escucho ambos géneros desde que era joven. El piano siempre ha estado presente en la música rap, pero ahora puedo hacer pianos personalizados para raperos.

Con su piano transmite muchas emociones. ¿Qué cree que le transmite América Latina a usted?

Latinoamérica me inspira muchas cosas, especialmente en la composición de mi tercer álbum. Las tardes soleadas, el frescor de la noche, los bailes hechizantes, la forma de ser vocales con el amor, la naturaleza, los colores vivos.

Letter es el último álbum. ¿Cuál de las 18 canciones tiene más significado para usted?

Todas las canciones tienen su importancia en este álbum, pero creo que mencionaría Love. Cuando escribo una canción me sumerjo totalmente en su universo. Realmente sentí amor en todas sus formas mientras componía esta canción. El amor puro de un padre, el amor incondicional, pero a veces conflictivo de una mujer, el amor honesto de un amigo, etc. Y si pudiera hacer agregar otra sería Sincerely porque es la presentación con mi hermana pequeña Lina Pamart.

Desde niño supo que quería estar al lado del piano. ¿Cree que ahora es una inspiración para otros jóvenes?

Creo que mi fama como pianista solista ha hecho que el instrumento sea más accesible para los más jóvenes. Recibo muchas cartas de niños que vienen a verme en concierto con sus padres. Estas cartas me tocan mucho y las guardo en un lugar secreto.

Está a la vanguardia de los negocios digitales. ¿Qué le diría a los conservadores en esta área?

En lo personal, no tengo problema en adaptarme a los cambios que impone la llegada de la tecnología digital. Me encanta mi época, me encanta poder conectarme con todo el mundo, por lo que no tengo ningún problema en que mi mundo del piano clásico se mezcle con lo más vanguardista de lo que está pasando en los diferentes negocios digitales.

La moda es algo que destaca en su carrera y pocos visten como usted ¿Considera que es hora de renovar lo clásico?

Mi gusto por la ropa y la música es diferente a lo que uno podría esperar de un pianista solista, pero me representa a mí, a mi trabajo y a mi público que se reconoce en esta diversidad. Creo que es hora de ir más allá de ciertos estereotipos y aceptar que hoy todo está al alcance de todos y que hay menos paradoja en las representaciones no fluidas.

¿Qué puede esperar Latinoamérica de su gira? ¿Alguna sorpresa?

El público puede esperar que todo de mí en el escenario en cada concierto. Cada show es diferente para mí. Trato de transmitir todas mis emociones, juego con mi alma.

Siempre está creando música, pero ¿qué artistas escucha para inspirarse?

Escucho a muchos artistas en diferentes estilos musicales. Actualmente estoy disfrutando mucho con Rosalía y Cesária Évora.

Es uno de los músicos con más streams en plataformas digitales en su campo. ¿Qué opina de este logro?

Me conmueve mucho porque significa que el público escucha mi música y que soy parte de la vida de la gente. Estoy viviendo mi sueño.