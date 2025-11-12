Los Parra se van de gira con su mamá por Estados Unidos

Adriana, José Daniel, Danilo y La Vivi con su progenitora Cachita Montalvo iniciarán su tour musical en Tampa

La música siempre ha unido a los Parra, una de las familias más queridas del ambiente artístico. Adriana, José Daniel, Danilo y La Vivi Parra, herederos del talento de su fallecido padre, Pepe Parra, y de su madre, Cachita Montalvo, preparan una gira por Estados Unidos.

Bajo el nombre De parranda con los Parra, los hermanos, junto a su progenitora, recorrerán escenarios de esa nación a partir del 21 de noviembre, con presentaciones confirmadas en Tampa y Miami. El tour contará con orquesta en vivo y un repertorio cargado de sabor latino y éxitos familiares de cada uno de ellos.

Mientras los preparativos avanzan, Danilo se encuentra en Ecuador para ofrecer shows en Quito. Los hermanos viven en Miami y en 2025 La Vivi se marchó para allá.

Cachita, por su parte, viaja constantemente para acompañar a sus hijos en sus aventuras musicales. Ellos quieren que deje Ecuador y se mude de país.

“El año pasado canté con mi hermana Adriana en un evento e invité a José Daniel a subir al escenario. Nos vio un empresario venezolano y, al enterarse de que todos cantamos, nos propuso hacer la gira. Dependiendo del éxito, iremos a más ciudades”, comentó Danilo Parra, quien reside en Miami desde 2012.

Tributo a su padre

Durante la gira, los hermanos Parra rendirán un emotivo homenaje al recordado músico guayaquileño Pepe Parra, quien falleció el 24 de noviembre de 2019, a los 74 años. Será una forma de honrar su legado.

“Siempre nos reunimos y compartimos. Es muy lindo que ahora lo hagamos también sobre un escenario. La Vivi tiene 18 años de carrera, José Daniel y yo más de 20. Mucha gente ha crecido con nuestra música y la de nuestro padre, y sentimos una enorme gratitud”, expresó Danilo emocionado.

Como buena familia unida, los Parra viven cerca unos de otros, lo que les permite mantener esa conexión que siempre los ha caracterizado. Por eso, la Navidad y el Año Nuevo los celebrarán juntos.

