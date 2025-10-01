Los mellizos de 'La Nena': Su primera década de vida

La presentadora tiene dos hijos, Nicolás y Sebastián. Son fruto de su relación con Andrés Paulson

Los hijos de la presentadora María del Rosario Gutiérrez, de Noticias de la mañana, y el comentarista deportivo Andrés Paulson, llegaron a la primera década de vida. Nicolás y Sebastián ya cumplieron 10 años.

El tiempo pasó volando y para la pareja esta fecha tiene un significado aún más especial. Ser padres no fue un camino sencillo. “Le pedí tanto a Dios un hijo y me mandó dos, después de siete años de matrimonio. Fue generoso, no puedo pedir más”, confesó La Nena en una entrevista pasada con EXPRESIONES.

(Te invitamos a leer: “El cacao es de Perú”: el polémico comentario de Miss Grand Perú a Miss Grand Ecuador)

Recibieron muchas felicitaciones

La Flaca Guerrero conmueve con mensaje sobre su cabello: “Trato de no quejarme” Leer más

Fieles creyentes, nunca perdieron la fe y celebran con orgullo. “Nuestros niños cumplieron 10 años. Estamos muy felices por estos años, que han sido los mejores de nuestras vidas”, aseguró emocionado, Andrés.

Colegas de la televisión también se sumaron a las felicitaciones. Entre ellas, la presentadora Emiliana Valdez, le manifestó con cariño a la Nena: “Admiro mucho tu familia, Nena, y el hogar que han construido juntos”.

María del Rosario y su esposo, Andrés Paulson, se dieron el sí en el altar el 19 de julio de 2008.

Ella es parte de RTS, llegó en julio de 2021. Es una de las presentadoras del matinal junto a José Luis Arévalo, Gabriela Pazmiño y Soledad Barberán. Antes estuvo en Canal Uno en Los Confiables.

En las redes sociales siempre se la ve compartiendo diferentes momentos, como en la escuela, practicando deporte o en reuniones familiares.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!