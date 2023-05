Suecia ganó el festival de Eurovisión 2023 con 583 puntos tras la gran interpretación que la cantante Loreen hizo en el M&S Bank Arena de Liverpool, quedando por delante de Finlandia, con 526 puntos; e Israel con 362 puntos.

En 2012, la sueca triunfó en el festival con 'Euphoria', una canción sencilla, pero hipnótica, con toques electrónicos, como el tema con el que ha ganado este 2023: Tattoo en el que habla de amor usando la metáfora de los tatuajes, como algo que te grabas en el cuerpo para siempre.

Loreen logró convertirse en la primera mujer que gana Eurovisión dos veces -el australiano Johnny Logan lo ha ha hecho tres veces, dos como cantante (1980 y 1987) y otra como compositor (1992).

Las casas de apuestas tienen mucho protagonismo en Eurovisión 2023. No tienen por qué ajustarse a la realidad, pero a menudo son las que apuntan primero quién acabará llevándose el Micrófono de Cristal.

En 2022 acertaron con Ucrania. Ahora daban a Suecia como ganadora con más de un 50% de posibilidades de triunfar, según Eurovision World.

Este portal reúne gran parte de los datos que ofrecen las casas de apuestas a nivel internacional. Las mismas que decían que Loreen había regresado al certamen para repetir lo que ya consiguió en 2012.

El de ella era el triunfo más probable, pero no era el único que se contemplaba Con un 20% de probabilidades estaba la victoria de Finlandia, quien logró el segundo lugar. El rapero Käärijä ha sido otro de los favoritos de la edición 67 de Eurovisión. Cha cha cha se convirtió en uno de los temas favoritos de los eurofans.

Kate Middleton apareció en las pantallas de Europa tocando al piano un pequeño fragmento de la canción (Stefania) que llevó a ganar a Ucrania el año pasado. Nadie esperaba que hiciese acto de presencia en la gran noche de la música en Europa. “Una sorpresa. Un placer unirme a Kalush para esta performance tan especial. Disfruta del show, Liverpool”, escribía a los pocos minutos la royal británica en el perfil oficial de los príncipes de Gales en plataformas como Instagram y Twitter.

Como siempre, Kate lució espectacular. Ataviada con un precioso vestido azul medio, con escote asimétrico y cinturón joya de Jenny Packham, ella demostraba su buen hacer con el piano. A pesar de que esta actuación ha sorprendido, no es la primera vez que Kate muestra su talento. En 2021 se atrevió a hacerlo en un festival de música navideño, algo que fue muy comentado entonces.

La edición 67 del Festival de la Canción ha sido atípica. Las bases del certamen dicen que el país ganador asume la responsabilidad de organizar el siguiente evento. Pero, por primera vez en 67 años, una guerra ha obligado a modificar la norma.

El conflicto que atraviesa Ucrania ha provocado que Kiev no pueda ser anfitriona por cuestiones obvias. Siguiendo el orden de los clasificados, Reino Unido fue designado como país para acoger a Eurovisión. Este se ha celebrado en Liverpool, pero no es la primera vez que Reino Unido lo organiza. De hecho, ya son ocho las ediciones que ha gestionado. Ya hubo otra ocasión en la que ejerció de anfitrión cuando no le tocaba.

En 1960 asumió la responsabilidad después de que Holanda lo rechazara tras haber ganado varias ediciones seguidas. En 1963 ocurrió algo parecido, pero con Francia como protagonista; y en 1972 con Mónaco. En 1974 también lo hizo después de que Luxemburgo ganase dos veces consecutivas.