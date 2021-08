Lola Índigo: Junta al poder femenino del pop

Miriam Doblas Muñoz es la mujer que está detrás de Lola Índigo, la artista más mediática del pop urbano español. Sus amigos le dicen Mimi, nació en 1992 y, luego de participar en Operación Triunfo en 2017 y ser la primera eliminada, consiguió su sueño: tener una carrera musical con mucho éxito.

Ya con el nombre de Lola Índigo y su primera canción Yo ya no quiero ná, con más de 90 millones de reproducciones, siendo tendencia en España su acercamiento a América Latina fue casi de inmediato.

Es por eso que ahora con su segundo álbum, La niña, colabora con dos de las artistas más importantes de la región. Se trata de la argentina Tini Stoessel y la mexicana de origen español, Belinda.

El tema que grabaron juntas se llama La niña de la escuela. Pero no es el único trabajo con mujeres fuertes de este continente. En 2020 lo hizo con la chilena Denise Rosenthal y con la mexicana Danna Paola en otro de sus éxitos, Santería.

La niña es un álbum de corte urbano pop, con muchas referencias a la televisión, la música y los videojuegos del 2000, años en los que Mimi era adolescente.

Ahora, como los exalta, Lola se apodera y cambia, en algunos casos, los elementos que pudieron ser dañinos para ella en aquellos años. Se trata de un disco de nostalgia y evolución. Es echar un vistazo a su infancia para mostrar a la mujer fuerte que es hoy. Es por eso que busca a sus pares femeninas para llenarse de este poder.

Este trabajo cuenta también con la participación de Mala Rodríguez, Guaynaa, Khea y Beret. El poder femenino se siente y ella se encarga de compartirlo.

En esta entrevista con EXPRESIONES, Lola está acompañada de la actriz y cantante Belinda.

Ambas respondieron nuestras preguntas y reflexionaron sobre la niña que dejaron atrás.

“El éxito de los feats femeninos”

La niña de la escuela es el single que une a estas tres voces femeninas que, aunque son parte del pop latino, dejaron suelto su lado más urbano. “Cuando juntas a mujeres muy talentosas pasan grandes cosas. Y ojalá se siga haciendo más juntes”, indica Lola.

La artista madrileña añade que el año pasado, cuando no había tantas colaboraciones de mujeres, tuvo la suerte de estar en dos de los feats que más impacto tuvieron en el ámbito latino con High (Remix) y Santería. “Yo me propuse este año hacer lo mismo y espero seguir por esta línea. Creo que es la clave, seguir juntándonos las mujeres, porque cuántas hechas por chicos hay. Y está genial que pase... pero nosotras también tenemos que tomar confianza y cuando estamos unidas ocurren cosas maravillosas”.

Este disco toca temas de su infancia. ¿Cómo está su niña interior?

B: Yo, en lo personal, sigo siendo la misma Beli que de pequeña, con las mismas ilusiones y sueños. Obviamente aprendes de tus experiencias y no repites errores. Pero detrás de eso, sigo teniendo el mismo carácter. Yo vivo con mis padres y ellos me siguen diciendo que sigo siendo la Beli con los gustos de mi infancia. Me pongo las mismas películas. No importa repetirlas. Hay cosas que nunca cambian y las niñas que llevamos dentro no se pierden.

L: Yo creo que si no hubiera tenido tan clara mi niña interior, no hubiera cumplido mis sueños y con mi misma salud mental.

Les dan temas a las niñas para que se sientan seguras. ¿Cuáles fueron los que las hicieron sentir así a ustedes?

L: (Lola canta Lo siento, primer sencillo de Belinda)

B: ¡Ay, qué linda! Hace mucho que no escucho esa canción.

L: Cuando hacíamos las fotos para el álbum, los chicos de la producción no sabían aún de esta colaboración pero pusieron este sencillo en el backstage y fue como ¡wow! Todos cantándola. Es un hit atemporal. Deberías remasterizarla, Beli.

B: Yo tengo muchas canciones favoritas. Yo siempre he sido muy roquera. Pueden ser de Blink 182, Avril Lavigne, The Cranberries. Y ya más modernita me gusta Yo ya no quiero ná, de Lola (risas). Es que de verdad siempre la canto.

Belinda, en su caso, su carrera empezó desde que tenía 10 años y tiene álbumes desde el 2005. ¿Cómo recibe que haya influenciado a toda una generación?

B: ¡Me encanta! Que me lo cuenten me hace sentir bien. Pero debo decir que se me olvida. Yo no me doy cuenta porque en mi vida diaria no me pongo a recordar lo que hice. Pero cuando Lola u otra persona me dice lo de estas canciones, me digo a mí ‘wow, llevas tantos años en esto’, pero de verdad se me olvida. Soy una chica normal y eso hace que me mantenga como soy. Me quedo en casa jugando Mario Kart y así. Pero estoy muy orgullosa de todo eso.

Esta canción que hacen también junto a Tini tiene un reto en Tik Tok que ha sido usado 75 millones de veces. El reto consiste en mostrar fotos del pasado y ver cómo han cambiado y se han empoderado. ¿Qué significa esto para ustedes?

L: Hay dos cosas brutales con todo esto. La primera es la gente que la baila, que lo hace genial. Y la otra es esa de mostrar sus fotos de cuando eran adolescentes y no tan agraciados. Hay también muchas chicas y chicos trans que muestran su proceso de transición. Eso me ha llenado mucho el corazón, porque ellas y ellos eran justo de lo que habla La niña de la escuela. Y ahora con ganas de volver a grabar más este challenge que tengo que ponerme firme.

B: Tenemos que hacer un vídeo para TikTok las tres juntas.

¿Hay planes para hacer una presentación juntas de La niña de la escuela en vivo en el tour?

L: Sí, estoy intentando que podamos las tres coincidir. Vamos a repetir mi show en el Wizink Center en Madrid. No sé cuándo aún pero pronto lo avisaré y que puedan venir todas.

Belinda sacará material inédito

La mexicana de 31 años confirmó que tiene temas nuevos y que pronto podrán ser escuchados. “Después de esta canción con Lola voy a sacar una con Christian Nodal. Esperamos que les encante, es súper romántica. No sé la fecha todavía, él sabe más detalles de eso. Estamos muy enamorados y queremos que el público escuche este tema inédito”, explicó Belinda.

Además mencionó que puede venir un disco pronto. “Estoy entrando al estudio y he vuelto a componer. Lo que me pasó es que hubo un tiempo en el que no me sentía identificada tanto con la música que estaba sonando, entonces me decía que no es el momento, no estaba a gusto. Así que ahora estoy más inspirada. Me encantaría sacar un disco pop-rock”.