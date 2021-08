Belinda confirma que vuelve a la música con pop- rock

A Belinda los amantes del espectáculo la conocen desde que es una pequeña niña. Tenía 10 años cuando debutó en la pantalla chica en la telenovela Amigos por siempre (2000). Pronto, y a la par de su carrera actoral, sacó su primer álbum de estudio homónimo.

Sin embargo, luego de cuatro álbumes de estudio no ha presentado un trabajo nuevo desde 2013. Aunque ha tenido colaboraciones con varios artistas, y varias canciones grabadas se descartaron por ciertos inconvenientes y la culminación del contrato con su disquera, parece que todo se está alineando para que estrene nuevo disco.

Así lo confirmó Belinda mediante la entrevista que tuvo Zoom junto con EXPRESIONES. El éxito que ha obtenido junto a Lola Índigo y Tini por su colaboración en La niña de la escuela le avivó la inspiración y está pasando tiempo en el estudio. "Después de esta canción con Lola voy a sacar una canción con Christian Nodal. Me suena rarísimo decirle por el nombre completo pero es un tema profesional (risas). Esperamos que les encante, es súper romántica. No sé la fecha todavía, el sabe más detalles de eso. Estamos muy enamorados y queremos que el público la escuche este tema inédito”, explicó.

Christian, con quien tiene una relación de más de dos años, es quien la ha vuelto inspirar y la que la hace entusiasmar para crear más canciones. “Yo ya estoy entrando al estudio y he vuelto a componer. Lo que me pasó es que hubo un tiempo en el que no me sentía identificada tanto con la música que estaba sonando, entonces me decía que no es momento, no estaba a gusto. Eso pasa. Y es que cuando eres compositora tienes tus malos y tus buenos momentos en las que no te salen las ideas. Y el que no la reconozca está mintiendo. Así que ahora estoy más inspirada en el estudio”.

Belinda dijo tajante que el estilo que marcó con Utopia, su segundo álbum, es lo más cercano a su estilo. “Me encantaría volver a retomar el pop-rock. Ese es mi género. Es lo que me fascina y es lo que me vuelve loca”.

Este nueva etapa artística iniciará con el estreno de su nueva serie 'Bienvenidos al Edén'. La rubia confirmó que se podrá ver a nivel mundial en los próximos meses y que es una historia que la emocionó de rodar por la temática que aborda. Fue grabada al sur de España y es una historia dirigida por Joaquín Górriz y escrita por Guillermo López.

Esta semana se presentó el primer adelanto en el que se muestran algunos detalles de la sinopsis. ¿Será que Belinda formará parte de la banda sonora?