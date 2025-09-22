Lo que se vivió tras bastidores del reinado mundial del banano 2025

La española que se llevó la corona disfrutará de las playas ecuatorianas

Alba Saura y Elena Collins, reina y virreina mundial del banano respectivamente, cautivaron a los ecuatorianos. La española, que es auxiliar de enfermería y amante de los viajes, tuvo varios admiradores, entre ellos un representante de equipos médicos. Decidió quedarse algunos días más en el país y viajar a la playa.

Por su parte, la canadiense se marchó a su tierra apenas finalizó la elección, aunque también despertó interés. Uno de sus pretendientes le envió chocolates, un peluche y una tarjeta. Ella es actriz, modelo e instructora de yoga.

La modelo ecuatoriana Mía Ortega fue una gran anfitriona. En Machala muchos querían que se llevara la corona, pero no se dio. Se destacó por su puntualidad y su trato educado y cariñoso.

Las lágrimas y el llanto no faltaron

Algunas aspirantes lloraron al no ganar. La francesa Lena Vairac fue una de ellas, seguramente porque ha logrado destacar en otros certámenes. En 2024 fue primera finalista en Miss Imagen International, pero esta vez no entró en el top 5.

La dominicana Delia Mejía se enojó muchísimo por quedar como tercera finalista, pues esperaba una mejor ubicación. Es modelo y ha intervenido en pasarelas tanto en su país como en el extranjero.

Mientras tanto, la costarricense Camila Calvo sobresalió por su alegría y educación, y tomó los resultados con calma, a pesar de haber sido coronada en 2024 como Miss Universal Queen International.

La más antipática

La mexicana Carol Méndez, cinta negra tercer dan en taekwondo (grado que representa maestría avanzada tanto en técnica como en filosofía del arte marcial), también fue muy agradable. Y finalmente, la corona de las pesadas se la llevó Chiara Vander-Virn, de Luxemburgo

Entre sábado y domingo, las aspirantes regresaron a sus respectivos países.

